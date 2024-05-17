Гарри Каспаров: Путин посылает четкий сигнал 1 17.05.2024, 10:10

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Гарри Каспаров

Украина — не последняя остановка.

Форум свободной России провел в Варшаве международную конференцию «Антипутинская коалиция. Условия победы и ликвидации путинского режима». Конференция состоялась 14 мая.

В кулуарах мероприятия корреспондент сайта Charter97.org поговорил с одним из лидеров российской оппозиции, сооснователем Форума свободной России Гарри Каспаровым.

— Что означает замена главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на «гражданского» Андрея Белоусова?

— Это достаточно однозначный ход. В сторону повышения эффективности. Кто такой Шойгу? Путинский «таежный друг». Очевидно, что это было пустое место. Вместо него ставят достаточно способного экономиста, махрового государственника. Я сравнил его в своем Twitter с Альбертом Шпеером (личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружения в нацистской Германии — прим. ред.). Это человек, задача которого максимально эффективно использовать ресурсы. Белоусов — это продолжение войны на истощение.

Сейчас пересажают какую-то часть генералов, коррупцию попробуют немного обуздать. Безусловно, коррупцию полностью не искоренишь, ведь оружие нужно закупать у Чемезова, а это дружок Путина, топливо — у Сечина, продукты — у сына Патрушева, который был министром сельского хозяйства, а теперь вице-премьер. Понятно, что коррупция никуда не денется. Но учитывая то, что около 40% бюджета России идет на войну, Белоусов сделает всё более организованным, начнет «пощипывать» олигархов, бизнес.

Думаю, это четкий сигнал, что Путин будет продолжать войну, а Украина — не последняя остановка. Мы видим окончательный перевод всей российской экономики на военные рельсы. Война становится как идеологическим, так и экономическим фундаментом путинского режима.

— Повышение охранника Путина, губернатора Тульской области Дюмина до помощника — это такой же сигнал?

— Думаю, это для него промежуточный пост. Для перестановок нужно было делать определенные действия. К примеру — убрать главу Совбеза Николая Патрушева, чтобы поставить Шойгу. Понятно, что Шойгу обнуляет Совет безопасности. Что такое Совбез при Патрушеве? Генерал КГБ контролировал спецслужбы. Шойгу ничего контролировать не может. Поэтому Шойгу удерживают, чтобы не «отправить в расход».

Дюмин, как я понимаю, «восходящая звезда», «ястреб». Дюмин приближается к Путину. Важно, что он был охранником, Путин ему доверяет. При этом режиме у него большие перспективы.

Должность помощника президента — небольшая, но в диктаторских режимах важно другое…

— Приближенность «к телу»?

— К уху!

— Насколько российская экономика сегодня имеет запас прочности?

— Я не экономист, чтобы судить. Считаю, что запас не такой большой, как некоторые думают. Но на несколько лет его хватит. Во-первых, Запад так и не подорвал финансовую базу режима, с нефтью не разобрался. Более того, все санкционные пакеты оставляют дыры. Странно, как говорится, вести эту санкционную войну, но при этом утверждать, что «мы с Путиным не воюем» и «наша цель — избежать эскалацию». Тут полный абсурд получается.

Хорошо, вы вводите санкции. Немецкие товары идут не напрямую, а через Казахстан, Кыргызстан. Даже те страны, которые безоговорочно поддерживают Украину — Финляндия, Эстония Польша — продолжают вести бизнес. Никто же не запрещает. Запад по-прежнему не хочет признать, что он находится в состоянии войны. Путин воюет с Западом, воюет со свободным миром, хочет его переделать по своему образу и подобию.

— А предложения президента Макрона выслать французских солдат в Украину — это не сигнал, что Запад признает, что находится в состоянии войны?

— Да, Макрон говорит, но что он делает? Насколько я помню, Макрон послал своего посла на «инаугурацию» Путина. Нужно понимать, Макрон, как и любой западный лидер, ведет политику торга. У меня в какой-то момент также была иллюзия: «Наконец-то!» Но Макрон — не Де Голль, ростом не вышел. Ведь идеальная была политическая ситуация для политика калибра Де Голля, просто момент истины. Все, что нужно было сделать, — дать 50 самолетов с французскими летчиками. И ты лидер свободного мира. Что он вместо этого делает? Громкие заявления.

Кстати, объем помощи со стороны Франции — минимальный, она чуть ли не на 15 месте, если брать от количества ВВП. Вместо этого Макрон начинает торговаться. Что ему нужно? Олимпиада. Перемирие, вот эти древнегреческие нормы, благородство. А есть более практические вещи. Французы все проиграли в Африке, Нигер находится фактически под российским контролем. А ведь Нигер — главный поставщик урана, а у Франции вся экономика стоит на атомных станциях. Вот и все. Думаю, это был торг. Мы имеем дело с торгашами, которые даже не в состоянии подумать о том, чтобы взять на себя историческую ответственность.

— Когда Запад проснется?

— Проснуться может только тот, кто в состоянии проснуться. Байден не может проснуться по физиологическим причинам, он не в состоянии ничего делать. Для этого нужен шок, который убедит людей в том, что это беда.

Уровень поддержки Украины в западном обществе достаточно высок, в Восточной Европе есть понимание угрозы, но если двигаться на запад от Польши, то нет представления, что мы играем с огнем. А Путин может и войну выиграть. Однако эта мысль пока не укладывается у людей в головах.

Нужно помнить, что любая победа диктатора — время, чтобы переварить награбленное, завоеванное, а затем двигаться дальше. Известный факт: каждый второй танк вермахта, который перешел границу Польши в 1939 году, был сделан в Чехословакии. Как и значительная часть мобилизованных в армию РФ в первую волну были из Донецкой и Луганской областей. Путин проведет мобилизацию лучше, чем Верховная Рада, тут можно не сомневаться.

Путин не остановится, в этом можно не сомневаться, ведь без войны он потеряет историческую легитимность. Его можно только остановить.

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