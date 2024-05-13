Кто такой новый министр обороны РФ Андрей Белоусов 4 13.05.2024, 8:33

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Фото: «Правительство РФ» / Telegram

Он даже не служил в армии.

Предложенный Владимиром Путиным на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов - потомственный экономист-государственик, он не служил и никогда не имел дела с армией, пишет The Moscow Times.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», — объяснил неожиданное кадровое решение пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков.

65-летний Белоусов — выпускник экономического факультета МГУ по специальности «экономист-кибернетик» и долгое время занимался научной работой. С 1986 по 1990 год он работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) академии наук СССР, в 2000–2006 годах возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

С 2006 по 2008 год Белоусов занимался пост замминистра экономического развития, в 2012–2013 годах возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником Путина.

В 2020-2024 Белоусов занимал пост первого вице-премьера в правительстве Мишустина и курировал, в частности, разработку основных направлений социально-экономического развития, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственное регулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, сферу транспорта, инфраструктурные проекты, реализацию нацпроектов, иностранные инвестиции.

Белоусов всегда выступал за повышение госрасходов и в последние годы активно занимался поиском и изъятием сверхприбылей у экспортеров, отмечает The Bell. В середине 2000-х, будучи заместителем Германа Грефа, он спорил с министром финансов Алексеем Кудриным о том, что нефтяные сверхдоходы, собранные в Стабфонде, надо не копить, а тратить — на те же инфраструктурные проекты.

«Государственник в кольце врагов», — характеризует Белоусова источник The Bell в правительстве. По его словам, в 2014 году Белоусов единственный из экономического окружения Путина поддержал аннексию Крыма.