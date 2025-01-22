«Травма, нанесенная Лукашенко в 2020 году, очень серьезная» 9 22.01.2025, 13:31

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И болит она уже пятый год.

Лукашенко посетил МАЗ. Как сообщила пресс-служба правителя, он встретился на предприятии с автоспортивной командой «МАЗ-СПОРТ», осмотрел новый цех по производству автобусов и ответил на вопросы заводчан.

Между тем, ранее было объявлено, что Александр Лукашенко посетит Китай — он сам пообещал, что «потратит на это три дня». Но что-то пошло не так. И теперь непонятно, либо правитель делает хорошую мину при плохой игре – но ведь встреча с заводчанами так себе замена переговоров с Си Цзиньпином, или он исправляет ошибки, допущенные в 2020 году, когда режим полностью игнорировал общество и сделал ставку на силовиков?

Тогда, напомним, Лукашенко фактически выгнали из МЗКТ, за что режим до сих пор мстит трудящимся. Возможно, сейчас он пытается убедить себя в том, что через четыре с половиной года страница перевернута, и все пойдет по обычному сценарию: повышение пенсий, предвыборные «подарки» типа артезианской воды в Минске, встречи с молодежью и рабочими группами — и благодарный электорат снова пойдет за ним?

— Здесь следует отметить два момента, — говорит в интервью «Филину» политолог Анатолий Котов. — Первый действительно является отсылкой к 2020 году и, так сказать, «демонстративной акцией»: якобы травма нанесена работниками МЗКТ, которые достаточно недвусмысленно, громко сказали «Уходи» — якобы она прожита.

Мы видим попытку смикшировать ситуацию, как будто страницу перевернули и можно даже отправиться на крупное предприятие, чтобы рассказать работникам о новых космических технологиях постройки автобусов и так далее.[

Однако если внимательнее посмотреть на эту ситуацию, то такая поездка лишь подчеркивает, что травма действительно очень серьезная, и болит она уже пятый год.

Поэтому я бы сказал, что работа команды, готовившей визит, имеет следующий результат: хотели сделать хорошо, а получилось наоборот, напомнили о 2020 году. И не только Лукашенко.

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