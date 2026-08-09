Война пришла на банкет путинской элиты 1 Константин Эггерт

9.08.2026, 16:59

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Страх навсегда поселится в их сердцах.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве теперь можно официально считать не «мафиозной разборкой» и не «взрывом газа». Посольство России в Риме назвало случившееся «терактом», имевшим целью запугать… итальянцев, живущих в России.

Зачем лжет МИД

Эта неуклюжая и лживая версия придумана на Смоленской площади, а точнее, на Старой площади, чтобы, с одной стороны, признать очевидное — рядом с рестораном взорвалась бомба, с другой, не упоминать тех, точнее, того, кому она была, судя по всему, предназначена. По мере того, как список пострадавших и погибших уточняется, предположение, что это был 55-летний генерал-полковник Александр Чайко, выглядит все более обоснованным. Командующий Воздушно-космическими войсками России был бы естественной целью для украинских спецслужб, что называется, по факту замещения должности.

То, что он командовал войсками, совершившими военные преступления в городе Буча Киевской области в 2022 году, делает Чайко объектом специального внимания Киева. Если целью покушения был именно он, то его жизнь превращается в бесконечную психологическую пытку. Одно дело, если охрана сообщает тебе: «На вас могут совершить покушение, следует принять дополнительные меры предосторожности». Абсолютно другое — это покушение пережить, и тем более потерять в нем близких (если справедлива информация о гибели зятя и ранении дочери Чайко).

Выбирая военную карьеру, человек одновременно принимает как данность возможность погибнуть. Однако командующий ВКС, что называется, переходит на другой уровень, на самую вершину служебной пирамиды. Он окружен охраной, адъютантами, прихлебателями, лимузинами и десятками других, формальных и неформальных, символов статуса. И вдруг это все неважно, потому что ты стал живой мишенью для невидимой и беспощадной силы, как бы растворенной в многомиллионном городе.

Война вернулась к высшей бюрократии путинского режима

В исторической Москве трудно отыскать район престижней того, где произошел взрыв. Рядом — здание совета министров на Краснопресненской набережной, посольства США и Кипра, резиденция посла Египта. Чуть поодаль — бывший особняк семьи Морозовых, ныне дом приемов МИД. До Кремля — 30 минут пешком. Жить в самой «высотке на Восстания», как называют старые москвичи здание, где расположен ресторан Balzi Rossi, так же престижно, как и в моем детстве. Цена квадратного метра в доме доходит до 1 миллиона рублей.

Предположу, что многим из пришедших туда на праздник, и меню ресторана неплохо знакомо, и купить квартиру в знаменитой «сталинке» при желании вполне по силам. Ведь в мире, в котором живет предполагаемый виновник торжества, такого рода банкеты — это не просто сбор родственников, друзей и коллег, но тех, кого положено пригласить по статусу, или кого хочется завлечь на торжество, чтобы его повысить. Это высшая бюрократия путинской диктатуры, которая, в сущности, и ведет агрессивную войну против Украины. И, учитывая контекст, заодно зарабатывает на ней — ордена, чины и просто деньги.

Теперь эта «их» война вернулась к ним — не бездушным бумажным отчетом, не фишкой на штабной карте и картинкой на экране смартфона. А явным и смертельным присутствием агентуры их противника в сердце их же столицы. Противника, который, как выяснилось, может легко узнать любые детали их частной жизни, как узнал он место и дату банкета 1 августа.

Гурьевская каша, сваренная на страхе

Даже если главная цель тех, кто провел эту операцию, формально не достигнута, воздействие случившегося на умы путинской «элиты», несомненно, будет сильным. Нет, они не уйдут в отставку, не раскаются и не перестанут убивать украинцев. Более того, как принято, станут успокаивать себя всякими банальностями, вроде «снаряд в одну и ту же воронку дважды не падает». У посетителей Balzi Rossi попросту нет выхода. Они сознательно стали винтиками безжалостной бюрократической машины, пленниками системы, которую сами же и создали вместе с Путиным.

Но страх навсегда поселится в их сердцах. Даже если новых таких прямых акций не будет. А они, вероятнее всего, повторятся, и, возможно, не раз — такова логика войны в эпоху, когда исполнителя или информатора можно завербовать по Whatsapp. И каждый раз заходя, например, в «Кафе ПушкинЪ» на Тверском бульваре, эти люди, в погонах и без, не только станут спрашивать о наличии в меню фирменной гурьевской каши, но смущенно пытаться узнать, что за компания что-то отмечает вон за тем длинным столом. Особенно если среди ужинающих будут люди с военной выправкой. И именно этот страх будет разрушать изнутри созданную ими бюрократическую машину убийств.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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