В Беларусь возвращается жара
- 9.08.2026, 17:08
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Завтра будет до +31.
Синоптики сказали про возвращение жаркой погоды в Беларусь 10 августа. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В понедельник, 10 августа, за погоду в республике будут отвечать область повышенного атмосферного давления, а также теплая воздушная масса, которая поступает с юго-западной части Европы. Ожидается переменная облачность и без осадков. Вероятен слабый туман. Ночью ветер окажется неустойчивый, а днем - юго-восточный, южный, местами порывистый.
В ночные часы температура воздуха будет от +6 до +13 градусов. Днем прогнозируется от +25 до 31 градуса. Синоптики уточняют, что жаркая погода (от +30 до +31 градуса) установится во многих районах Брестской области. Из-за этого на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности.