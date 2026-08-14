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Лавров заподозрил США в ударах по территории РФ

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  • 14.08.2026, 12:06
  • 11,294
Лавров заподозрил США в ударах по территории РФ
Сергей Лавров

Глава МИД России потребовал «объяснений».

Москва располагает данными о том, что США напрямую вовлечены в нанесение ударов по территории России. Кремль уже ждет от Вашингтона ответа на свои вопросы по этому поводу.

С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Вести».

По словам Лаврова, РФ не планирует выдвигать прекращение американской поддержки Киева как предварительное условие для переговоров.

«Мы ультиматумы не ставим», - добавил российский министр.

Он также подтвердил, что Москва передала Государственному департаменту США вопросы по поставкам оружия, разведывательных данных и возможному участию Вашингтона в ударах по территории России на стороне Украины, а сейчас ожидает ответа.

Кроме того, Лавров пригрозил, что РФ ужесточит свои подходы, чтобы «разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада».

«Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не будет», - цинично заявил глава МИД РФ.

Более того, он добавил, что для России неприемлемо прекращение боевых действий по линии столкновения.

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