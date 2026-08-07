Лукашенко: В Беларуси не хватает коммунистической системы управления

Лукашенко: В Беларуси не хватает коммунистической системы управления34
- 7.08.2026, 17:09
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Живущий прошлым диктатор в этом «твердо убежден».
В Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Такое мнение высказал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район, пишет БелТА.
«Не могу похвастаться, что партия (Коммунистическая партия) сыграла решающую роль в моей жизни. Всего хватало. Но должен сказать — непопулярно, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи — вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была», — заявил Лукашенко.
«Поэтому это и задача, и ностальгия. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления», — добавил он.
«Я больше всего это чувствую. И тот, кто болеет за государство, это ощущает. Это мои ощущения не сегодняшнего и не вчерашнего дня, — сказал узурпатор. — Проработав уже очень много «президентом», я как никто другой чувствую, что не хватает вот этой системы управления государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить вертикаль управления и прочее (это все-таки спасение для страны было и сейчас есть), но структуры не хватает», – отметил диктатор.
«Предлагаю вам над этим подумать, — обратился он к участникам совещания. — Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и партбюро, куда надо ходить… Вы же уже единолично управляете. Но если с государственной точки зрения — систему придется выстраивать, донастраивать», – заключил Лукашенко.