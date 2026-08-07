Bloomberg: С 2022 года Ким Чен Ын накопил $22 млрд 5 7.08.2026, 16:28

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Ким Чен Ын

Рост доходов КНДР связан прежде всего с поставками вооружений России.

В период с 2022 по 2026 год доходы Северной Кореи за рубежом достигли $22 млрд, увеличившись вчетверо в сравнении с предыдущими четырьмя годами. Это подсчеты аналитического сервиса Bloomberg, основанные на изучении торговых отчетов, разведданных, спутниковых снимках, сведениях источников и др. Аналитики BE отмечают, что тем самым в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына «оказалось больше денег, чем когда-либо за его 15-летнее нахождение у власти».

По подсчетам сервиса, рост доходов КНДР связан прежде всего с поставками вооружений России и отправкой туда северокорейских военнослужащих. Эксперты, с которыми поговорил BE, отмечали, что средства, полученные от продажи оружия России, стали для Северной Кореи настоящим «выигрышем в лотерею». Одновременно с этим выросли и поступления денег от другого партнера КНДР — Китая. По данным BE, еще одним источником дохода является кража криптовалюты северокорейскими хакерами. По данным компании TRM Labs, около 70% всех краж криптовалюты в мире сейчас приходится на хакеров из КНДР — против 30% в 2017-м.

По южнокорейским данным, экономика КНДР в прошлом году выросла на 3,5%. Как пишет Bloomberg, рост доходов отражается и на повседневной жизни в Северной Корее. В последние несколько лет там ведется активное строительство. Существенно выросло число смартфонов у населения, появились сервисы для доставки еды и заказа такси. Аналитики BE отмечают, что о росте благосостояния свидетельствует и характер экспорта из Китая — так, КНДР стала довольно активно закупать спортивные товары видеоигры и другие предметы для отдыха.

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