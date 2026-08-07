Украинские морские дроны атаковали Ялту во время собрания высокопоставленных военных РФ 4 7.08.2026, 16:41

13,420

ГУР назвал атаку «морским боевым парадом» в преддверии дня города.

Украина днем 7 августа атаковала побережье Ялты морскими и воздушными дронами, сообщают украинские мониторинговые каналы. Судя по опубликованным кадрам от местных жителей, в результате ударов произошел сильный пожар в здании на городской набережной. По данным «Крымского ветра», возгорание произошло в заведении по соседству с рестораном Hungry Bird, в котором в пятницу, предварительно, собирались высокопоставленные российские военные. Один из подписчиков канала сообщил, что около 11:20 на парковке рядом с рестораном видели «шесть черных тонированных иномарок, на двух из них были военные номера, а другие были вообще без номеров».

Уже через восемь минут они покинули парковку. «Крымский ветер» напоминает, что безэкипажные катера (БЭКи), которые атаковали Ялту, оснащены FPV-дронами. При этом в начале двенадцатого в Ялте объявлялась беспилотная опасность, а местные сообщали о большом количестве полицейских в районе набережной Ялты перед самым пожаром. Некоторые местные писали в пабликах, что горел именно Hungry Bird. Был ли кто-то ранен в результате атаки, власти не сообщили. По информации советника российского главы Крыма Олега Крючкова, как минимум один безэкипажный катер (БЭК) не взорвался и власти организовали операцию по его разминированию.

Ялтинцев попросили покинуть район Приморского парка. До этого горожане сообщали об «интенсивной стрельбе» в районе набережной и пролетах дронов, после чего местные власти призвали граждан покинуть ее, а также пляжи. «Жителям, проживающим вблизи побережья, покинуть балконы, не подходить к окнам, оставаться в безопасном месте», — сообщили в управлении МЧС.

Z-канал «Архангел спецназа» предположил, что «по визуальным очертаниям» вышедший из строя в бухте Ялты морской дрон похож на украинский БЭК типа «Магура» V6 или V7.

В главном управлении разведки Украины (ГУР) подтвердили атаку на Ялту дронами «Магура», назвав это «морским боевым парадом» в преддверии дня города. Операцию осуществляло подразделение Group 13, которое специализируется на «охоте» за российскими военными кораблями и атаках на прибрежные военные объекты ВС РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com