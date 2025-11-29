В Азербайджане задержан оппозиционный лидер Али Керимли 29.11.2025, 15:18

1,038

Его арестовали спецслужбы страны.

Стало известно о задержании председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) и бывшего Государственного секретаря Азербайджана Али Керимли.

Сегодня, 29 ноября, его соратники сообщили, что оппозиционный лидер задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Официальные причины ареста не сообщаются.

Одновременно в доме члена Президиума ПНФА Мамеда Ибрагима прошел обыск, а также поступили сведения о его задержании.

«Мы заявляем, что задержание Али Керимли имеет исключительно политическую мотивацию. Последние годы власти держат его в состоянии фактической блокады — ограничивая доступ к интернету, связи и публичной деятельности. Мы требуем немедленного освобождения Али Керимли и Мамеда Ибрагима, прекращения преследования членов и сторонников оппозиции и допуска адвокатов и обеспечения гарантий безопасности задержанных», — говорится в заявлении однопартийцев Али Керимли.

