В Азербайджане задержан оппозиционный лидер Али Керимли
- 29.11.2025, 15:18
Его арестовали спецслужбы страны.
Стало известно о задержании председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) и бывшего Государственного секретаря Азербайджана Али Керимли.
Сегодня, 29 ноября, его соратники сообщили, что оппозиционный лидер задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Официальные причины ареста не сообщаются.
Одновременно в доме члена Президиума ПНФА Мамеда Ибрагима прошел обыск, а также поступили сведения о его задержании.
«Мы заявляем, что задержание Али Керимли имеет исключительно политическую мотивацию. Последние годы власти держат его в состоянии фактической блокады — ограничивая доступ к интернету, связи и публичной деятельности. Мы требуем немедленного освобождения Али Керимли и Мамеда Ибрагима, прекращения преследования членов и сторонников оппозиции и допуска адвокатов и обеспечения гарантий безопасности задержанных», — говорится в заявлении однопартийцев Али Керимли.