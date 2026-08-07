закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жирная цель: в Крыму уничтожен российский комплекс за $15 миллионов

  • 7.08.2026, 11:27
  • 3,652
Жирная цель: в Крыму уничтожен российский комплекс за $15 миллионов

Для поражения наземных целей украинские разведчики задействовали морские платформы Magura.

Во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Украины уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», стоимость которого составляет около 15 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Очередная добыча спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Group 13» на территории временно оккупированного Крыма – операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и военный кран захватчиков», – говорится в сообщении.

По данным разведки, стоимость уничтоженного «Панциря» составляет около 15 миллионов долларов.

Сообщается, что для поражения наземных целей оккупантов в ходе операции, состоявшейся в начале августа, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук