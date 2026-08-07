Жирная цель: в Крыму уничтожен российский комплекс за $15 миллионов
- 7.08.2026, 11:27
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Для поражения наземных целей украинские разведчики задействовали морские платформы Magura.
Во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Украины уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», стоимость которого составляет около 15 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Очередная добыча спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Group 13» на территории временно оккупированного Крыма – операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и военный кран захватчиков», – говорится в сообщении.
По данным разведки, стоимость уничтоженного «Панциря» составляет около 15 миллионов долларов.
Сообщается, что для поражения наземных целей оккупантов в ходе операции, состоявшейся в начале августа, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.