Пассажирские поезда в Беларуси задерживаются после падения деревьев на рельсы
- 7.08.2026, 9:50
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Деревья упали на перегоне Княгинин — Куренец.
Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев утром 7 августа задерживаются поезда Витебск — Минск и Крулевщизна — Молодечно. Первый прибудет на конечную станцию более чем на два часа позже расписания, второй — более чем на час, сообщила Белорусская железная дорога.
Деревья упали на пути на перегоне Княгинин — Куренец из-за «неблагоприятных погодных условий». Отдельные поезда на этом направлении следуют с отклонением от графика.
Поезд № 625 Витебск — Минск, отправившийся из Витебска 6 августа в 21.35, должен был прибыть в столицу 7 августа в 6.26. Ожидается, что его задержка составит более двух часов.
Поезд № 6621 Крулевщизна — Молодечно отправился в 4.37 и по расписанию должен был прибыть в Молодечно в 6.55. Он опаздывает более чем на час.
На место вызвали бригаду МЧС. В БелЖД заявили, что принимают «все возможные меры по устранению последствий непогоды и сокращению времени опоздания данных поездов».
Уточнить информацию пассажиры могут по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.