Пассажирские поезда в Беларуси задерживаются после падения деревьев на рельсы 7.08.2026, 9:50

1,506

Деревья упали на перегоне Княгинин — Куренец.

Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев утром 7 августа задерживаются поезда Витебск — Минск и Крулевщизна — Молодечно. Первый прибудет на конечную станцию более чем на два часа позже расписания, второй — более чем на час, сообщила Белорусская железная дорога.

Деревья упали на пути на перегоне Княгинин — Куренец из-за «неблагоприятных погодных условий». Отдельные поезда на этом направлении следуют с отклонением от графика.

Поезд № 625 Витебск — Минск, отправившийся из Витебска 6 августа в 21.35, должен был прибыть в столицу 7 августа в 6.26. Ожидается, что его задержка составит более двух часов.

Поезд № 6621 Крулевщизна — Молодечно отправился в 4.37 и по расписанию должен был прибыть в Молодечно в 6.55. Он опаздывает более чем на час.

На место вызвали бригаду МЧС. В БелЖД заявили, что принимают «все возможные меры по устранению последствий непогоды и сокращению времени опоздания данных поездов».

Уточнить информацию пассажиры могут по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com