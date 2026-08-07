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Пассажирские поезда в Беларуси задерживаются после падения деревьев на рельсы

  • 7.08.2026, 9:50
  • 1,506
Пассажирские поезда в Беларуси задерживаются после падения деревьев на рельсы

Деревья упали на перегоне Княгинин — Куренец.

Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев утром 7 августа задерживаются поезда Витебск — Минск и Крулевщизна — Молодечно. Первый прибудет на конечную станцию более чем на два часа позже расписания, второй — более чем на час, сообщила Белорусская железная дорога.

Деревья упали на пути на перегоне Княгинин — Куренец из-за «неблагоприятных погодных условий». Отдельные поезда на этом направлении следуют с отклонением от графика.

Поезд № 625 Витебск — Минск, отправившийся из Витебска 6 августа в 21.35, должен был прибыть в столицу 7 августа в 6.26. Ожидается, что его задержка составит более двух часов.

Поезд № 6621 Крулевщизна — Молодечно отправился в 4.37 и по расписанию должен был прибыть в Молодечно в 6.55. Он опаздывает более чем на час.

На место вызвали бригаду МЧС. В БелЖД заявили, что принимают «все возможные меры по устранению последствий непогоды и сокращению времени опоздания данных поездов».

Уточнить информацию пассажиры могут по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

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