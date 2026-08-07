«Фаза ноль»: РФ готовит провокацию против НАТО с украинскими дронами 7.08.2026, 9:32

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Аналитики ISW раскрыли подробности.

Литовские официальные лица уже не в первый раз говорят о том, что россияне готовят провокацию на восточных границах НАТО и атакуют страны Балтии.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил 6 августа, что Россия может использовать захваченные беспилотники украинского производства для проведения операции под ложным флагом против стран Балтии, сообщает ISW.

Такими действиями россияне могут пытаться создать неопределенность происхождения атаки и отрицать свою ответственность за удары по территории стран НАТО.

«У нас есть данные, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против критической инфраструктуры в Балтийском регионе», — заявил Каунас.

Заместитель премьер-министра и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш еще 21 июля выступал с аналогичным предупреждением. Он говорил, что Россия может использовать захваченные украинские дроны для проведения диверсионной атаки против НАТО.

Об этом же сообщало 1 августа украинское военное издание «Милитарный». Бывший советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов предоставил доказательства того, что Россия начала использовать захваченные украинские беспилотники дальнего действия для потенциальных провокаций против стран НАТО.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил 6 августа, что пока нет никаких признаков неминуемой российской агрессии против какой-либо критически важной инфраструктуры в Латвии.

Но Институт изучения войны продолжает следить и собирать доказательства того, что Россия проводит кампанию «Нулевая фаза», цель которой — создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО, и что российские провокации под ложным флагом, наряду с вторжениями беспилотников, саботажем, помехами в радиоэлектронной борьбе и пролетами дронов, являются частью этой кампании.

Россия регулярно нарушает воздушное пространство Балтийского моря и может делать это с помощью украинских беспилотников в рамках информационной операции и/или атаки под ложным флагом для проверки реакции стран НАТО.

А британские спецслужбы полагают, что союзники по НАТО скоро столкнутся с действиями Владимира Путина. По мнению экспертов, Кремль готовит «серьезную провокацию» против Альянса и нового главы правительства Великобритании Энди Бернема.

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