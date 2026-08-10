The Atlantic: Против Кремля успешно действует высокопоставленный американец4
- 10.08.2026, 8:09
- 10,788
Благодаря ему США передают Украине данные для ударов по энергетике РФ и не только.
Соединенные Штаты Америки продолжают помогать Украине бесплатно. В частности, речь идет о передаче разведданных для ударов по энергетике РФ и не только.
Об этом сообщает The Atlantic.
«Единственное, что США по-прежнему предоставляют бесплатно - это разведывательная информация, включая пакеты данных для нанесения ударов по позициям армии РФ на оккупированной части Украины и по энергетической инфраструктуре внутри России», - пишет издание.
По словам американских и украинских источников, заслуга в том, что помощь продолжается, принадлежит директору ЦРУ Джону Ратклиффу.
Как утверждается, во время пребывания на поле для гольфа он впечатляет президента США Дональда Трампа данными о потерях России на поле боя, которые сейчас превышают 40 000 в месяц.
Успех Ратклиффа, как пояснил один западный сотрудник разведки, заключается в том, что «Трамп не любит проигравших». В частности, на данный момент Украина выглядит победителем и опровергает мнение тех, кто настаивает на неспособности Киева победить.
Помимо этого The Atlantic отметило удары Украины по энергетической экономике РФ и пользу для США. В частности, сокращение экспорта нефти из РФ может сделать Индию и Китай более уязвимыми для введенных Трампом пошлин.
Издание указывает, что Трамп во время первого президентского срока «умолял европейцев прекратить зависимость от российской нефти и газа, дойдя до того, что ввел санкции против газопровода «Северный поток».
The Atlantic допускает, что Трамп может рассматривать эти удары Украины как прелюдию к переговорам, как он это делал в Иране.
«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец», - говорил президент США об ударах Украины на саммите НАТО в Анкаре в прошлом месяце.