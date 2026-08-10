The Atlantic: Против Кремля успешно действует высокопоставленный американец 4 10.08.2026, 8:09

10,788

Дональд Трамп и Джон Рэтклифф

Фото: Х / CIA Director John Ratcliffe

Благодаря ему США передают Украине данные для ударов по энергетике РФ и не только.

Соединенные Штаты Америки продолжают помогать Украине бесплатно. В частности, речь идет о передаче разведданных для ударов по энергетике РФ и не только.

Об этом сообщает The Atlantic.

«Единственное, что США по-прежнему предоставляют бесплатно - это разведывательная информация, включая пакеты данных для нанесения ударов по позициям армии РФ на оккупированной части Украины и по энергетической инфраструктуре внутри России», - пишет издание.

По словам американских и украинских источников, заслуга в том, что помощь продолжается, принадлежит директору ЦРУ Джону Ратклиффу.

Как утверждается, во время пребывания на поле для гольфа он впечатляет президента США Дональда Трампа данными о потерях России на поле боя, которые сейчас превышают 40 000 в месяц.

Успех Ратклиффа, как пояснил один западный сотрудник разведки, заключается в том, что «Трамп не любит проигравших». В частности, на данный момент Украина выглядит победителем и опровергает мнение тех, кто настаивает на неспособности Киева победить.

Помимо этого The Atlantic отметило удары Украины по энергетической экономике РФ и пользу для США. В частности, сокращение экспорта нефти из РФ может сделать Индию и Китай более уязвимыми для введенных Трампом пошлин.

Издание указывает, что Трамп во время первого президентского срока «умолял европейцев прекратить зависимость от российской нефти и газа, дойдя до того, что ввел санкции против газопровода «Северный поток».

The Atlantic допускает, что Трамп может рассматривать эти удары Украины как прелюдию к переговорам, как он это делал в Иране.

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец», - говорил президент США об ударах Украины на саммите НАТО в Анкаре в прошлом месяце.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com