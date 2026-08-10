В Армении задержали зятя друга Лукашенко 2 10.08.2026, 6:00

9,204

Его арестовали по делу о заказном убийстве.

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего депутата и экс-мэра Арташата Аргама Абрамяна — сына бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. Его обвиняют в подстрекательстве к заказному убийству, совершенному в 2023 году. По версии следственного комитета Армении, Абрамян подозревал жену в личных отношениях с пастором религиозной организации «Христиане евангельской веры», которого ведомство называет инициалами С. В. Также утверждается, что жена Абрамяна передавала пастору крупные суммы денег, сообщает The Insider.

Как полагает следствие, из мести Абрамян поручил убийство своему охраннику Г. Х., который находился от него в финансовой и личной зависимости. 30 апреля 2023 года охранник якобы застрелил пастора возле жилого дома на проспекте Мясникяна в Ереване.

Предполагаемому исполнителю ранее предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. В апреле 2024 года его дело направили в суд. Адвокат мужчины сказал изданию Hraparak, что его подзащитный не признает вину, а прямых доказательств причастности Абрамяна к преступлению, по его словам, нет.

Аргам Абрамян женат на дочери бизнесмена и лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Сам Царукян с июля находится под арестом по обвинению в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупном размере.

Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com