Мерил Стрип выставит на аукцион гардероб из фильма «Дьявол носит Prada 2»
- 10.08.2026, 14:41
- 1,462
Стало известно, куда пойдут все вырученные средства.
Аукционный дом Christie’s организует онлайн-аукцион, на котором среди лотов будут представлены вещи из гардероба фильма «Дьявол носит Prada 2». Инициатором события стала Мерил Стрип.
Об этом сообщает Deadline.
Среди экспонатов будут представлены пиджак с кисточками от Dries Van Noten, который носила героиня Мерил Стрип Миранда Пристли, платье с перьями Bad Binch TongTong созданное Терренсом Чжоу, в котором в фильме появилась Леди Гага, фирменный голубой свитер Энди, которую сыграла Энн Хэтэуэй и другие вещи.
Все вырученные средства пойдут на поддержку Комитета по защите журналистов (CPJ) и Совета американских дизайнеров моды (CFDA).
«Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе воспеть правду и красоту, красоту и правду! Грандиозный глобальный аукцион обуви, сумок, вечерних платьев и гламурных впечатлений под названием Дьявол носит Prada», — призвала Мерил Стрип.
Кроме того, все выставленные на аукцион предметы будут представлены на бесплатной публичной выставке в Christie’s в Нью-Йорке с 8 по 13 сентября. А 10 сентября аукционный дом проведет коктейльную вечеринку и благотворительный аукцион в прямом эфире.
Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоялась в апреле 2026 года, спустя 20 лет после выхода первой культовой картины. Мировые сборы составили 691 миллион долларов. К исполнению главных ролей вернулись Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг).