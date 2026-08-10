Мерил Стрип выставит на аукцион гардероб из фильма «Дьявол носит Prada 2» 10.08.2026, 14:41

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Фото: IMDb

Стало известно, куда пойдут все вырученные средства.

Аукционный дом Christie’s организует онлайн-аукцион, на котором среди лотов будут представлены вещи из гардероба фильма «Дьявол носит Prada 2». Инициатором события стала Мерил Стрип.

Об этом сообщает Deadline.

Среди экспонатов будут представлены пиджак с кисточками от Dries Van Noten, который носила героиня Мерил Стрип Миранда Пристли, платье с перьями Bad Binch TongTong созданное Терренсом Чжоу, в котором в фильме появилась Леди Гага, фирменный голубой свитер Энди, которую сыграла Энн Хэтэуэй и другие вещи.

Фото: IMDb

Все вырученные средства пойдут на поддержку Комитета по защите журналистов (CPJ) и Совета американских дизайнеров моды (CFDA).

«Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе воспеть правду и красоту, красоту и правду! Грандиозный глобальный аукцион обуви, сумок, вечерних платьев и гламурных впечатлений под названием Дьявол носит Prada», — призвала Мерил Стрип.

Кроме того, все выставленные на аукцион предметы будут представлены на бесплатной публичной выставке в Christie’s в Нью-Йорке с 8 по 13 сентября. А 10 сентября аукционный дом проведет коктейльную вечеринку и благотворительный аукцион в прямом эфире.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоялась в апреле 2026 года, спустя 20 лет после выхода первой культовой картины. Мировые сборы составили 691 миллион долларов. К исполнению главных ролей вернулись Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг).

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