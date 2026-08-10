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Инфляция в Беларуси снова набирает обороты

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  • 10.08.2026, 14:44
  • 1,410
Инфляция в Беларуси снова набирает обороты

В июле цены росли быстрее, чем месяцем ранее.

В июле годовая инфляция в Беларуси вновь ускорилась, сообщает «Белорусы и рынок».

В марте и апреле текущего года годовая инфляция составляла по 5,4%. Потом она начала снижаться: в мае – 4,8% и в июне – 4,3%. Но в июле цены вновь выросли - на 4,4%.

В июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на продовольственные товары прибавили 3,1%.

Непродовольственные товары в июле подорожали в сравнении на 2,9%.

А больше всего выросли цены на услуги. В сравнении с июлем 2025 года они подорожали на 8,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий влияние административных и сезонных факторов, в июле по сравнению с июнем составил 100,3%, а с декабрем 2025-го — 103,2%.

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