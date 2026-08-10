Нападение РФ на одну из стран НАТО 3 Юрий Федоренко

10.08.2026, 14:04

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Юрий Федоренко

К каким сценариям США готовятся с этой осени.

Разведка США допускает нападение России на одну из стран НАТО в период с этой осени до 2029 года.

Источник информации — статья в американском издании The Wall Street Journal, ссылающаяся на вашингтонских чиновников. На первый взгляд, никакой сенсации здесь нет. Разведки различных европейских стран уже два года с периодичностью раз или два в месяц сообщают о подготовке агрессора к возможному нападению на одну из стран Балтии или на Польшу. Чем же эта публикация отличается от привычных прогнозов?

Дело в том, что долгое время Белый дом сохранял определенную дистанцию по отношению к «европейской проблематике». Именно эта «дистанция» давала политологам, журналистам и некоторым военным экспертам основания полагать, что в случае реального нападения США точно так же будут делать вид, будто не замечают проблемы. Мол, нас разделяет «прекрасный океан», и нам нужно время, чтобы понять, что же происходит в эстонской Нарве или польских Сувалках.

При таком подходе быстрое применение статьи 5 Вашингтонского договора — главного принципа НАТО в сфере коллективной безопасности — оказалось бы под вопросом. Именно на такую реакцию, очевидно, и рассчитывает агрессор. Вторжение «зеленых человечков» в страну на восточном фланге Европы без надлежащего мгновенного ответа со стороны Альянса дало бы Кремлю повод объявить о своей «победе» и создать видимость того, что «великая и могучая Россия» одолела все НАТО. Тогда и метафора о НАТО как о «бумажном тигре» перестала бы быть просто метафорой.

Белый дом все видит и готовится к различным сценариям

Тот факт, что вашингтонские чиновники «поделились информацией» с журналистами, можно расценивать как сигнал европейцам — и, собственно, Кремлю тоже: Белый дом все видит, все понимает и готовится к различным сценариям. В частности, представители американской разведки допускают, что загнанный в угол Путин может стать крайне опасным. Спектр угроз, по их мнению, варьируется от кибератак до попыток частичной оккупации отдельных европейских стран.

С этой оценкой перекликаются слова президента Украины о том, что правитель России планирует провести скрытую мобилизацию, чтобы использовать ее как инструмент давления не только на Украину, но и на Европу: «Он способен мобилизовать полмиллиона человек осенью, и не факт, что будет использовать их только в Украине». Агрессор планирует повысить градус эскалации уже этой осенью, и Украина к этому готова. Сигналы из Вашингтона дают основания полагать, что коллективный Запад также готовится к различным сценариям в этот период.

Террористический режим на болотах представляет угрозу для многих стран, прежде всего для всех своих соседей. По большому счету, он бросает вызов всему цивилизованному миру. Именно поэтому необходима совместная стратегия противодействия злу. Война стала способом существования недоимперии, поэтому она готовится к новой экспансии, даже когда уже умирает. Монстра нужно добить. Украина справится с этой задачей в любом случае. Но при действенной поддержке международных партнеров это произойдет значительно быстрее. Вместе к Победе. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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