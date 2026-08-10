Водитель Tesla придумал необычное оправдание за превышение скорости 3 10.08.2026, 16:59

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Американец попытался списать нарушение на автопилот.

В американском городе Паркер водитель Tesla попытался избежать ответственности за превышение скорости, заявив полицейским, что автомобиль управлялся системой помощи водителю. Машину остановили после того, как она двигалась со скоростью 64 мили в час (около 103 км/ч) при разрешенных 45 милях в час (72 км/ч), пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо признания нарушения водитель заявил, что не контролировал скорость самостоятельно. «Я не вел машину. У меня был включен автопилот», — приводит его слова издание.

Водитель также потребовал пригласить начальника полиции, полагая, что использование автопилота освобождает его от ответственности. Однако правоохранители быстро отвергли такой аргумент.

Полиция напомнила, что системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, удержание автомобиля в полосе и функции автономного вождения, не отменяют обязанности человека соблюдать правила дорожного движения.

«Системы помощи созданы для того, чтобы помогать водителю, а не заменять его», — подчеркивают авторы.

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