«Я могу продолжать бороться»
- 10.08.2026, 17:12
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Белорусы вспоминают август 2020-го.
Жительница Витебска karalina_ma, вынужденная покинуть родную страну после протестов, подвела итоги жизни в эмиграции.
«Прошло уже шесть лет, - пишет она. - Это не маленький срок, и за это время в Беларуси все стало только хуже. Зная, через что мне придется пройти, я бы все ровно не изменила бы я свой выбор. Да, возможно, я потеряла свой дом, не могу вернуться в любимый Витебск, не могу встретиться с друзьями, не могу работать на работе мечты, не могу гулять по улочкам своего района, много чего не могу.
Но могу продолжать бороться.
Жыве Беларусь!»