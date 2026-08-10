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«Я могу продолжать бороться»

  • 10.08.2026, 17:12
  • 1,366
«Я могу продолжать бороться»
Фото: Getty Images

Белорусы вспоминают август 2020-го.

Жительница Витебска karalina_ma, вынужденная покинуть родную страну после протестов, подвела итоги жизни в эмиграции.

«Прошло уже шесть лет, - пишет она. - Это не маленький срок, и за это время в Беларуси все стало только хуже. Зная, через что мне придется пройти, я бы все ровно не изменила бы я свой выбор. Да, возможно, я потеряла свой дом, не могу вернуться в любимый Витебск, не могу встретиться с друзьями, не могу работать на работе мечты, не могу гулять по улочкам своего района, много чего не могу.

Но могу продолжать бороться.

Жыве Беларусь!»

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