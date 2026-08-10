Дуэйн Джонсон встал на защиту «Моаны» 4 10.08.2026, 17:58

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ДУЭЙН «СКАЛА» ДЖОНСОН

Актер ответил критикам и заявил, что гордится фильмом.

Актер Дуэйн Джонсон прокомментировал прохладную реакцию критиков на игровой ремейк «Моаны», в котором он вновь сыграл Мауи. Несмотря на низкие оценки, актер заявил, что гордится фильмом и рассчитывает, что зрители оценят его со временем, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Первые отзывы оказались неожиданно позитивными, однако затем ситуация резко изменилась. «Первые две рецензии были потрясающими. Я очень обрадовался. А потом все пошло в другую сторону», — рассказал актер.

Джонсон признался, что обсуждал реакцию на фильм с супругой поздними вечерами, когда дети уже спали. По его словам, они старались не зацикливаться на первых публикациях и помнить об истории картины.

«Если вам нравится — отлично. Если нет — никаких проблем», — заявил Джонсон, подчеркнув, что главное для него — удовольствие зрителей.

Критики встретили фильм значительно холоднее. Глава Disney Джош Д’Амаро также признал, что кассовые результаты «Моаны» оказались ниже ожиданий компании. При этом он отметил, что такие проекты продолжают приносить пользу другим направлениям бизнеса Disney.

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