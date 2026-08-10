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Украинские дроны поразили командный пункт ЗРК С-300

  • 10.08.2026, 17:44
  • 2,628
Украинские дроны поразили командный пункт ЗРК С-300

Удар открывает новые возможности для атак в глубине российского тыла.

Бойцы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ «Черный лес» поразили командно-штабную машину российского зенитного ракетного комплекса С-300П/ПМ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадры поражения редкой цели обнародовали военнослужащие бригады в соцсетях.

На видеозаписи видно, что за ЗРК одновременно наблюдали несколько украинских разведывательных БПЛА. Именно эта машина является одним из ключевых элементов комплекса противовоздушной обороны, ведь она собирает информацию с радаров и передает команды пусковым установкам.

В «Черном лесу» отмечают, что поражение командного пункта может существенно ослабить работу российской ПВО на отдельном участке фронта и открыть возможности для дальнейшей работы украинских средств в глубине территории противника.

Кроме того, командно-штабные машины содержат сложное и дорогостоящее электронное оборудование, а подготовка экипажей к работе с такими системами требует длительного времени.

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