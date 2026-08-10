«Очередной развод со стороны МТС»4
- 10.08.2026, 17:49
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Абоненту подключили услугу, которая недоступна на его телефоне.
Пользователь Threads утверждает, что его не предупредили о том, что 5G его смартфон на территории Беларуси не поддерживает.
«Очередной развод со стороны МТС, — пишет он. — Подключил я называется новый тариф в МТС с 5G, в итоге я этого 5G даже не видел нигде. Позвонил оператору, а они говорят ваш телефон (IPhone 15) не поддерживает 5G, как и все айфоны в Беларуси. Я говорю: Почему? В смысле? Был за границей, там все работало хорошо, а у вас ничего не работает. —Ну вот так, обращайтесь в Apple. — Окей, а тогда почему нет информации никакой, что на айфонах не работает? — У нас на сайте все есть.
Когда я подключал этот новый тариф, информации никакой не было. Были кричащие надписи 5G и все такое. Почему то информации по поводу того, что 5G на айфонах не работает в Беларуси я не нашел ни на сайте, ни в приложении».
Оказалось, с такой проблемой столкнулись не только владельцы IPhone. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— На «Cамсунге 26 Ультра» тоже не работает.
— В моей ветке мне предлагали настройки проверить. А потом — ну не работает, так не работает.