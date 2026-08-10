Канадцы теряют терпение из-за уступок Трампу 5 10.08.2026, 17:32

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Компромиссы Оттавы не остановили давление Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп продолжает усиливать давление на Канаду, несмотря на уступки премьер-министра Канады Марка Карни. Канадское правительство пошло на ряд компромиссов, но вместо смягчения позиции Вашингтона получило новые тарифные угрозы, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых болезненных эпизодов стал новый международный мост «Горди Хоу» между Канадой и США. Оттава полностью профинансировала строительство стоимостью 6,4 млрд канадских долларов, однако перед открытием Трамп потребовал пересмотреть условия распределения доходов от проезда. В результате Вашингтон получил половину чистой выручки в течение первых 15 лет, что, по оценкам, обойдется Канаде примерно в 300 млн канадских долларов.

Затем Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров стоимостью около $20 млрд. Они затронут даже продукцию, подпадающую под соглашение USMCA, связывающее торговые отношения США, Канады и Мексики.

«Мы не нуждаемся в них. Сделка важна для них, а не для нас», — заявил Трамп перед очередным раундом переговоров.

Позиция Карни вызывает все больше раздражения внутри Канады. Согласно опросам с апреля по июль доля граждан, уверенных в способности премьера добиться выгодного соглашения с Трампом, снизилась на восемь процентных пунктов. Почти две трети канадцев выступают за ответные пошлины.

Торговая война ударит прежде всего по самой Канаде. История уже показывает опасность такой эскалации: после введения закона Смута — Хоули в 1930 году ответные меры других стран способствовали резкому сокращению мировой торговли.

Теперь Карни продолжает ставку на переговоры, надеясь сохранить соглашение USMCA и избежать дальнейшего ухудшения отношений с Вашингтоном.

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