Белорус превратил 7-тонный валун в каменную ванну 15 25.07.2025, 17:34

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Теперь он хочет ее продать за $13 тысяч.

Кажется, каменными раковинами уже никого не удивишь, а как насчет ванны из цельного валуна весом 7,5 тонны? Для ремесленников в Беларуси нет ничего невозможного! Житель Бреста Владислав Савченко своими руками сделал купель из природного камня. На проект у него ушло почти четыре месяца, несколько болгарок, десятки алмазных дисков и тонна терпения.

Теперь он хочет ее продать за $13 тысяч, пишет onliner.by.

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