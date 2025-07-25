Белорус превратил 7-тонный валун в каменную ванну

Белорус превратил 7-тонный валун в каменную ванну15
- 25.07.2025, 17:34
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Теперь он хочет ее продать за $13 тысяч.
Кажется, каменными раковинами уже никого не удивишь, а как насчет ванны из цельного валуна весом 7,5 тонны? Для ремесленников в Беларуси нет ничего невозможного! Житель Бреста Владислав Савченко своими руками сделал купель из природного камня. На проект у него ушло почти четыре месяца, несколько болгарок, десятки алмазных дисков и тонна терпения.
Теперь он хочет ее продать за $13 тысяч, пишет onliner.by.