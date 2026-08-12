Вспышка неизвестного заболевания: в России массово забивают свиней 8 12.08.2026, 15:18

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иллюстративное фото

Власти отказываются назвать болезнь.

В Тюменской области у владельцев частных хозяйств начали изымать и уничтожать свиней, сообщает 72.ru. Власти объясняют меры вспышкой «особо опасного заболевания», однако в региональном управлении ветеринарии отказались озвучить его название, заявив, что эта информация «ограниченного распространения». Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска.

Самая сложная ситуация — в Голышмановском округе, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Первые случаи заболевания выявили в деревне Скаредной в начале августа. Также под контроль попали поселок Голышманово, села Абатское, Омутинское и другие. По словам местных жителей, свиней массово изымают для уничтожения, а за отказ отдавать грозят штрафами в 30–35 тысяч рублей. Владельцам обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. В комментариях жители называют сумму в 90-95 рублей за килограмм.

По словам селян, работы в Голышмановском округе, где проживают чуть более 23 тыс. человек, практически нет, поэтому почти всем приходится держать хозяйство. Из-за изъятия свиней люди остаются без средств к существованию. «Последний кусок „хлеба“, на котором я живу. Больше мне жить не на что», — сказал Владимир Бузин, у которого забрали 22 свиньи.

По словам фермера Ларисы Алексеевой, чтобы вырастить одного поросенка, «нужно немало сил и денег, потому что животным нужно хорошее питание и витамины». «Медикаменты сейчас дорогущие. Никто ведь на это не смотрит и не учитывает эти факторы. Нам не рассказали, какая конкретно будет компенсация и чего в целом нам, жителям, ждать», — отметила она.

О размере компенсаций ничего не сказали и Денису Казаринову. «У жены из-за того, что вот так изъяли животных, до сих пор слезы. Она смотрит на дверь сарая, где они были, — и у нее слезы. Как хотите, так и живите», — заключил он.

В этом году массово уничтожали скот и в других регионах. Самые массовые протесты против изъятия поголовья были в Новосибирской области. Официально причины забоя скота не назывались, но позже анализы у коровы одной из местных фермерш показали, что это был ящур.

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