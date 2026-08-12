Видеофакт: Утренняя прогулка зубров в Налибокской пуще
- 12.08.2026, 15:22
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Волшебство рядом.
Фотограф и блогер shnaroufpv опубликовал в Threads видео, снятое в Налибокской пуще в 60 километрах от Минска. На нем – стадо зубров, вышедшее на прогулку на восходе солнца.
«Сильное утро в Беларуси», — написал он.
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Пост собрал тысячи лайков и десятки восхищенных комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Невероятно! И вы видели это собственными глазами? Завидую.
— Волшебство рядом.
— Восторг! Спасибо!
— Прямо утренняя луговая свежесть через экран телефона долетела.