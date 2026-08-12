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Видеофакт: Утренняя прогулка зубров в Налибокской пуще

  • 12.08.2026, 15:22
  • 2,660
Видеофакт: Утренняя прогулка зубров в Налибокской пуще

Волшебство рядом.

Фотограф и блогер shnaroufpv опубликовал в Threads видео, снятое в Налибокской пуще в 60 километрах от Минска. На нем – стадо зубров, вышедшее на прогулку на восходе солнца.

«Сильное утро в Беларуси», — написал он.

Посмотреть в Threads

Пост собрал тысячи лайков и десятки восхищенных комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Невероятно! И вы видели это собственными глазами? Завидую.

— Волшебство рядом.

— Восторг! Спасибо!

— Прямо утренняя луговая свежесть через экран телефона долетела.

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