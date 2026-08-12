Между КНР и КНДР — искрит

Между КНР и КНДР — искрит2
- 12.08.2026, 14:52
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Пекин хочет использовать экономическую зависимость Пхеньяна как инструмент влияния.
Пекин пересматривает отношения с Пхеньяном, опасаясь, что укрепление связей Северной Кореи с Россией и ее ядерные амбиции могут втянуть Китай в новый кризис на Корейском полуострове, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Для Китая проблема КНДР выходит далеко за пределы двусторонних отношений. Ядерная программа Пхеньяна усиливает тревогу в Южной Корее и Японии и дает Вашингтону союзникам повод расширять военное сотрудничество. В Пекине опасаются, что в результате вокруг Китая сформируется еще более тесная система сдерживания.
При этом Северная Корея стала менее зависимой от Китая. Более 70% ее внешней торговли по-прежнему приходится на КНР, которая также обеспечивает значительную часть поставок продовольствия, потребительских товаров, нефти и удобрений. Однако Москва за последние годы резко нарастила поддержку Пхеньяна, предоставляя ему военные технологии, энергоресурсы и помощь в обходе санкций.
В ответ КНДР направила России боеприпасы и военнослужащих для участия в войне против Украины. «Теперь Китай — лишь крупнейший из нескольких источников поддержки», — отмечает авторы материала.
Прежняя модель отношений, основанная на исторической близости и личных контактах руководителей, больше не работает. Пекин хочет создать постоянные каналы связи, включая экстренные линии между руководителями, регулярные консультации и механизмы уведомления о ракетных испытаниях и инцидентах на границе.
Одновременно Китай смещает акцент с немедленного ядерного разоружения КНДР на предотвращение кризисов. «Ядерная Северная Корея — далеко не идеальный вариант, но давление на непредсказуемый Пхеньян, способное привести к открытому конфликту, было бы гораздо хуже», — считает автор.
Пекин рассчитывает использовать экономическую зависимость КНДР как инструмент влияния. Взамен на торговлю, энергоресурсы и инвестиции Китай хочет добиться от Пхеньяна большей военной сдержанности.
Пекин пытается не столько изменить Северную Корею, сколько научиться лучше управлять рисками, которые создает все более самостоятельный Ким Чен Ын.