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Белорусов предупредили о сбоях в работе банковских карт

  • 12.08.2026, 19:47
  • 1,544
Белорусов предупредили о сбоях в работе банковских карт

Проблемы возможны при оплате покупок и снятии наличных.

Перебои в обслуживании банковских карт могут возникнуть 14 августа с 1.00 до 4.30, предупредил «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).

В это время сотрудники ведомства будут проводить технологические работы на оборудовании сети передачи данных.

Возможны перебои в обслуживании карт банков, которые пользуются услугами центра. Кроме того, проблемы могут возникнуть с оплатой товаров и услуг, снятием наличных, а также с операциями в устройствах самообслуживания и банкоматах банков, подключенными к программно-техническому комплексу БПЦ.

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