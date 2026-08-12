Украина выбивает у России почти миллион баррелей нефти в сутки 12.08.2026, 19:29

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Удары по НПЗ и танкерам все сильнее давят на нефтяную отрасль РФ.

Россия в июле добывала в среднем 8,887 млн баррелей нефти в сутки, не считая газового конденсата. Это почти на 937 тыс. баррелей в сутки меньше установленной для страны квоты ОПЕК+ в 9,824 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ОПЕК (перевод — сайт Charter97.org).

По сравнению с июнем российская добыча также немного снизилась — примерно на 6 тыс. баррелей в сутки. Главным фактором стали практически ежедневные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

В первой половине июля основной целью атак были нефтеперерабатывающие заводы. Их работа резко сократилась, достигнув многолетних минимумов, тогда как российская нефть, которую не удавалось переработать внутри страны, направлялась на экспорт. В результате морские поставки приблизились к рекордным значениям.

Во второй половине месяца ситуация изменилась. Украинские атаки сместились на танкеры в Черном и Азовском морях. НПЗ получили возможность восстановить работу и увеличить переработку, тогда как экспорт сырой нефти начал сокращаться.

«Главная причина — почти ежедневные удары Украины по нефтяной инфраструктуре», — пишет Bloomberg.

С начала августа атаки стали еще масштабнее. По данным издания, уже поражены 9 из 34 крупных российских НПЗ, причем некоторые предприятия подвергались ударам неоднократно.

Ночью также был атакован Новороссийск, где повреждения получили три зерновых терминала.

Удары создают дополнительные риски сразу для нескольких звеньев российской нефтяной системы — от переработки до морских поставок. При этом мировые энергетические рынки уже испытывают давление из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Риски для переработки и экспорта РФ сохраняются на фоне уже напряженных мировых энергорынков», — отмечают авторы.

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