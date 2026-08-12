Семь счастливых моментов из детства, которые невозможно забыть 34 12.08.2026, 20:08

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Они дарили эмоции без смартфонов и соцсетей.

Современное воспитание детей совсем не похоже на то, что было, когда люди росли в 70-х и 80-х. Без мобильных телефонов и цифрового стриминга они могли жить настоящим моментом, и это создавало незабываемые впечатления, которых никогда не будет у современной молодежи.

Как пишет YourTango, представители поколения X и миллениалы (люди, выросшие в 70-х и 80-х годах), скучают по этим семи беззаботным моментам из своего детства, которые зумеры и поколение Alpha уже никогда не испытают.

1. Восторг от похода в кинотеатр

Когда выходил новый фильм, его не загружали мгновенно на стриминговый сервис. Его смотрели его в кинотеатре с группой других людей и переживали это вместе.

2. Ожидание новой серии любимого телешоу

Часто стриминговые сервисы загружают весь сезон целиком, давая людям возможность посмотреть все серии сразу. Многие перестали смотреть сериалы в одно и то же время каждую неделю.

При этом психологи обнаружили, что способ просмотра телевидения у людей, выросших в 70-х и 80-х годах, был лучше во многих отношениях. Часто они смотрели сериалы вместе с друзьями и семьей, укрепляя связь. Ожидание новых серий также было лучше для их памяти. Они давали сюжету «созреть», вместо того чтобы сразу переходить к следующей серии.

3. Приобретение музыки любимых исполнителей на виниле, кассетах или CD

Сейчас, когда выходит новая песня, она мгновенно становится доступна в Spotify или Apple Music для прослушивания. Это удобно, но миллениалы и представители поколения X могут сожалеть, что молодое поколение никогда не испытывало восторга от похода в музыкальный магазин и покупки альбома.

Это давало возможность обсудить звучание с друзьями или даже незнакомцами, покупающими тот же альбом. Кроме того, покупка музыки в магазине даёт прилив серотонина, который многие называют «шоппинг-терапией».

4. Просмотр MTV

MTV изменило то, как люди потребляют музыку и как индустрия продвигает своих артистов. Музыкальные клипы стали основным направлением. К сожалению, это больше не является приоритетом для звукозаписывающих компаний, и миллениалы и представители поколения X, вероятно, скучают по старым добрым временам музыки на MTV. К тому же, в кого влюбляются их дети, если они не смотрят клипы бойз-бэндов каждый день?

5. Волнение, когда звонил телефон

Исследование показало, что зумеры на самом деле боится поднимать трубку. Однако в поколении их родителей было иначе. Не было социальных сетей или текстовых сообщений, поэтому, чтобы договориться о встрече или пообщаться с друзьями, им приходилось поднимать трубку. Когда звонил их стационарный телефон, они с волнением бежали отвечать.

6. Игры на улице до темноты

Личное общение было единственным вариантом для этого поколения. Вместо того чтобы сидеть взаперти, многие из этих детей катались на велосипедах или играли в игры с друзьями из соседнего района до самой темноты.

7. Часы, проведенные в местном торговом центре

Теперь, когда мы можем делать покупки с помощью компьютеров или телефонов, физические магазины теряют актуальность.

А между тем, торговый центр был любимым местом для детей, выросших в 70-х и 80-х годах. Они не только общались и делали покупки с друзьями, но и многие подростки начинали свою карьеру с работы кассирами в своих любимых магазинах. Для них культура торговых центров значила очень многое, и им грустно, что молодое поколение лишается возможности приобщиться к ней.

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