После ударов по Wildberries россияне ищут склады в Беларуси

После ударов по Wildberries россияне ищут склады в Беларуси5
- 12.08.2026, 20:40
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Минэкономики собирает данные о крупных логистических площадках.
Минэкономики Беларуси ищет неиспользуемые склады или площадки для строительства новых логистических центров. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга» со ссылкой на служебный документ ведомства.
«С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Беларуси складских, логистических центров», – так Министерство экономики в специальном письме обосновало просьбу предоставить информацию о незанятых складах площадью более 10 тысяч кв. метров.
Также ведомство ищет площадки для строительства таких центров с возможностью подвести к ним необходимую инфраструктуру.
Соответствующие сведения должны предоставить республиканские органы государственного управления, областные исполкомы и организации, подчиненные правительству.
Компания Wildberries в письме не упоминается, однако «заинтересованность российской стороны» может свидетельствовать о том, что помещения ищут именно для этого маркетплейса.
Ранее государственные СМИ со ссылкой на руководство индустриального парка «Великий камень» сообщали, что компания ускорила строительство своего логистического центра под Минском площадью 140 тысяч кв. метров с учетом «тех обстоятельств, которые складываются на территории России». Впрочем, в Wildberries спешку опровергали: «Строительство наших складских объектов идет в плановом режиме».
В России логистические хабы компании подвергаются систематическим ударам украинских беспилотников. По разным подсчетам, были уничтожены или повреждены около 20 складов в различных регионах страны, а также в аннексированном Крыму. Последняя атака на склад Wildberries произошла в ночь на 11 августа в Воронежской области.