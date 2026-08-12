После ударов по Wildberries россияне ищут склады в Беларуси 5 12.08.2026, 20:40

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Минэкономики собирает данные о крупных логистических площадках.

Минэкономики Беларуси ищет неиспользуемые склады или площадки для строительства новых логистических центров. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга» со ссылкой на служебный документ ведомства.

«С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Беларуси складских, логистических центров», – так Министерство экономики в специальном письме обосновало просьбу предоставить информацию о незанятых складах площадью более 10 тысяч кв. метров.

Также ведомство ищет площадки для строительства таких центров с возможностью подвести к ним необходимую инфраструктуру.

Фото: пресс-служба Wildberries

Соответствующие сведения должны предоставить республиканские органы государственного управления, областные исполкомы и организации, подчиненные правительству.

Компания Wildberries в письме не упоминается, однако «заинтересованность российской стороны» может свидетельствовать о том, что помещения ищут именно для этого маркетплейса.

Фото: belamova / Telegram

Ранее государственные СМИ со ссылкой на руководство индустриального парка «Великий камень» сообщали, что компания ускорила строительство своего логистического центра под Минском площадью 140 тысяч кв. метров с учетом «тех обстоятельств, которые складываются на территории России». Впрочем, в Wildberries спешку опровергали: «Строительство наших складских объектов идет в плановом режиме».

В России логистические хабы компании подвергаются систематическим ударам украинских беспилотников. По разным подсчетам, были уничтожены или повреждены около 20 складов в различных регионах страны, а также в аннексированном Крыму. Последняя атака на склад Wildberries произошла в ночь на 11 августа в Воронежской области.

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