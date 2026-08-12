Сразу шесть белорусских банков меняют правила для клиентов

Сразу шесть белорусских банков меняют правила для клиентов1
- 12.08.2026, 21:03
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Новшества затронут кредиты, комиссии и переводы.
Шесть работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ актуальной информации их пресс-служб.
«Белагропромбанк» предлагает рефинансировать кредиты на покупку недвижимости. «Это может уменьшить расходы на проценты, снизить ежемесячный платеж или помочь быстрее погасить основной долг», — считают в финансово-кредитном учреждении. Рефинансировать можно один или несколько займов, полученных в белорусских рублях в других банках страны. Ставка в первый год составляет 10,9% годовых. Далее применяется переменная ставка — 15,5% годовых.
«Белинвестбанк» предлагает кредит «Сваё.Роднае» без поручителей на сумму до 50 тыс. рублей (с учетом совокупной задолженности по кредитам). Это, по мнению банка, «удобное решение для оплаты белорусских товаров, работ и услуг». Ставка — 3,99% годовых в первые шесть месяцев, далее — 14,23%. Два года действует отсрочка по уплате основного долга — в это время выплачиваются только проценты. Кредит предоставляется на 7 лет, погашение происходит уменьшающимися (дифференцированными) платежами. Оформить заявку можно в любом подразделении банка, а в случае обеспечения неустойкой без предоставления справки о доходах — в интернет-банкинге, мобильном приложении и PWA Belinvest.
«БСБ Банк» предлагает клиентам пополнять счета, открытые в банке, через систему АИС «Расчет» (ЕРИП) без комиссии. Новое условие распространяется в том числе при проведении операций с использованием касс банка.
«Мтбанк» будет взимать с 14 сентября за прием наличных российских рублей при пополнении ранее открытых текущих счетов (без банковской платежной карточки) комиссию в размере 15% от суммы. Изменения затронут владельцев счетов в российских рублях, открытых на имя резидентов Беларуси. За пополнение текущих счетов, открытых с 13 августа, плата вводится начиная с 13 августа.
«Сбер Банк» в рамках «противодействия мошенничеству в сфере переводов по номеру телефона» изменил лимит на количество переводов в ПАО «Сбербанк» (РФ) по номеру телефона с 14 до 7 транзакций в сутки.
«Технобанк» ввел комиссию в размере 15% за прием через кассу банка наличных российских рублей от физического лица для зачисления на текущий (расчетный) счет, открытый в банке. Тариф не применяется при пополнении текущего счета с целью дальнейшего открытия вклада (депозита) в российских рублях (день в день).