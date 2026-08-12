ВСУ поразили четыре военных корабля РФ в Новороссийске 10 12.08.2026, 20:26

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Под удар также попали нефтяной и зерновой терминалы.

В ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по Новороссийску, поразив зерновой и мазутный терминалы комбината хлебопродуктов (НКХП), нефтеэкспортный терминал «Шесхарис» и объекты базы Черноморского флота РФ. OSINT-аналитики называют эту атаку одной из самых успешных за все время ударов по одному из наиболее защищенных городов России.

Об этом в среду, 12 августа, сообщает украинский OSINT-проект «КіберБорошно».

На территории зернового терминала НКХП зафиксированы многочисленные повреждения зернохранилищ и транспортной инфраструктуры, в частности элеваторов.

НКХП — один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска. По оценкам аналитиков, через него проходит около 12% российского экспорта зерна. Два других крупных терминала — НЗТ и КСК — согласно спутниковым снимкам, остались неповрежденными. В совокупности эти три терминала обеспечивают около 40% российского экспорта зерна, тогда как через Азово-Черноморский бассейн проходит около 80% такого экспорта.

OSINT-аналитики также сообщили о вероятном поражении кораблей и судов на военно-морской базе РФ в Новороссийске.

В частности, речь идет о фрегатах проекта 11356Р «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». На обоих кораблях зафиксированы повреждения в районе пусковых установок крылатых ракет «Калибр». Каждый из этих фрегатов имеет восемь пусковых ячеек.

Также, по данным КіберБорошно, могли быть поражены тральщик проекта 266 М, опытное судно проекта 20360 «Виктор Чероков», патрульный корабль проекта 22160, разведывательный корабль проекта 864 «Приазовье» и неустановленное сухогрузное судно.

На территории базы зафиксировано несколько попаданий по наземной инфраструктуре 4-й бригады подводных лодок.

Аналитики отмечают, что атака демонстрирует уязвимость российского Черноморского флота даже в пределах его основной базы в Новороссийске. Дальнейшие удары, по их оценке, могут постепенно сокращать численность боеспособных кораблей РФ.

Ударам также подвергся нефтеэкспортный терминал «Шесхарис». Зафиксировано поражение его основных причалов, в частности причала № 1, используемого для обслуживания крупных танкеров классов Aframax и Suezmax.

В ходе атаки, вероятно, был поражен танкер класса Aframax, находившийся под погрузкой. На спутниковых снимках видны следы горения, значительное количество противопожарной пены и нефтяные пятна на воде.

Таким образом, в ходе одной атаки украинские силы, по оценке OSINT-аналитиков, одновременно нанесли удар по военной и критически важной портовой инфраструктуре Новороссийска.

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