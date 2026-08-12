Исландия увидела завораживающее полное солнечное затмение 2 12.08.2026, 21:11

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Вечером 12 августа жители Исландии наблюдали полное солнечное затмение. Луна полностью закрыла солнечный диск, и на несколько мгновений дневное небо погрузилось во тьму.

В Рейкьявике полная фаза началась около 17:48 по местному времени и продолжалась примерно одну минуту. При этом весь цикл затмения в исландской столице длился около двух часов — с 16:47 до 18:47.

Полосу полного затмения можно было наблюдать также в Гренландии, северной части России и Испании. На большей части Европы Луна закрыла Солнце лишь частично.

В Беларуси затмение также было видно, но лишь частично. В Минске оно началось около 20:10, а максимальная фаза наступила примерно в 20:42, незадолго до захода Солнца. Луна закрыла значительную часть солнечного диска, однако полной темноты, как в Исландии, не было.

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