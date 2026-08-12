Исландия увидела завораживающее полное солнечное затмение

Исландия увидела завораживающее полное солнечное затмение2
- 12.08.2026, 21:11
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Видеофакт.
Вечером 12 августа жители Исландии наблюдали полное солнечное затмение. Луна полностью закрыла солнечный диск, и на несколько мгновений дневное небо погрузилось во тьму.
В Рейкьявике полная фаза началась около 17:48 по местному времени и продолжалась примерно одну минуту. При этом весь цикл затмения в исландской столице длился около двух часов — с 16:47 до 18:47.
Полосу полного затмения можно было наблюдать также в Гренландии, северной части России и Испании. На большей части Европы Луна закрыла Солнце лишь частично.
В Беларуси затмение также было видно, но лишь частично. В Минске оно началось около 20:10, а максимальная фаза наступила примерно в 20:42, незадолго до захода Солнца. Луна закрыла значительную часть солнечного диска, однако полной темноты, как в Исландии, не было.