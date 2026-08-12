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Представлен самый необычный Mercedes Vito

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  • 12.08.2026, 21:20
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Представлен самый необычный Mercedes Vito
Фото: Mercedes-Benz

Фургон получил спортивный обвес и богатое оснащение.

одельный ряд Mercedes-Benz Vito пополнился яркой версией Sport-X. Коммерческий автомобиль отличается выразительным дизайном, мощным дизельным двигателем и улучшенной комплектацией.

Спортивный фургон был представлен в Великобритании, где он поступит в продажу в августе. Цена Mercedes Vito Sport-X начинается от 56 995 фунтов стерлингов ($77 000). Об этом сообщает издание Auto Express.

Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Vito Sport-X создан на базе грузопассажирской версии фургона. Модель предлагается в двух вариантах длины с грузоподъемностью до 733 кг и объемом грузового отсека до 4,1 куб. м.

Отличить версию Sport-X от стандартного Mercedes Vito 2026 можно по особой решетке радиатора с сотовым узором, более агрессивному переднему бамперу, обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, установлены 19-дюймовые диски, рейлинги для багажника на крыше и накладки на выхлопные трубы, а за доплату доступна окраска с полосами.

Фото: Mercedes-Benz

В салоне установлены пять индивидуальных кресел, обитаных экокожей и алькантарой. Комплектацию дополнили беспроводная зарядка смартфонов, а также подогрев рулевого колеса и сидений.

Фургон Mercedes Vito Sport-X предлагается исключительно с 2,0-литровым 190-сильным турбодизелем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.

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