Сын российского олигарха на Lamborghini сбил вернувшегося с войны военного 12 12.08.2026, 20:55

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Давид Алтушкин

Стали известны подробности.

11 августа сайт Charter97.org писал, что в Екатеринбурге сын российского миллиардера Игоря Алтушкина на Lamborghini врезался в жилой дом и сбил вернувшегося с войны оккупанта. Теперь стали известны новые подробности аварии.

По данным росСМИ, за рулем находился Давид Алтушкин (некоторые СМИ пишут, что ему 20 лет). Он является младшим сыном российского миллиардера, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Спорткар зарегистрирован на имя последнего.

По данным росСМИ, за рулем находился 18-летний Давид Алтушкин (некоторые СМИ пишут, что ему 20 лет). Он является младшим сыном российского миллиардера, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Спорткар зарегистрирован на имя последнего.

В момент удара на крыльце дома сидели двое мужчин. Один из них – 23-летний Тимур Халилов, бывший боксер, который после ареста в 2025 году подписал контракт с минобороны РФ и отправился воевать против Украины. В следствие ДТП он получил переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй мужчина обошелся без серьезных травм, кто он СМИ не уточнили.

Водитель Lamborghini Алтушкин-младший также пострадал. У него диагностировали травму головы, предположительно, перелом носа и ушиб грудной клетки. СМИ отметили, что на кадрах с места аварии он улыбался, разговаривая с полицейскими. От комментариев он отказался.

Shot информировал, что в машине с Алтушкиным находились еще двое подростков, а спорткар сопровождал внедорожник с охраной, которая после аварии накрыла Lamborghini черной тканью. Mash сообщил, что на автомобиле числилось 16 штрафов за превышение скорости. Предварительно, сын олигарха был трезвым.

РосСМИ подчеркнули, что Игорь Алтушкин известен также как «православный олигарх», он финансировал строительство и реставрацию храмов в Свердловской области. Forbes оценивает его состояние в $4,9 млрд, в 2024 году его внесли в санкционный список ЕС.

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