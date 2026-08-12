Из Минска в Лиду начали ходить патибасы 4 12.08.2026, 20:20

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Обычные маршрутки превратили в мини-фестиваль на колесах.

На маршруте между Минском и Лидой появились маршрутки-патибасы, сообщили в пресс-службе сервиса по продаже билетов «Атласбас». Находясь снаружи, отличить новинку от обычного авто почти невозможно, но в салоне обещают запустить настоящий фестиваль, пишет Tochka.by.

Необычный транспорт решили запустить в преддверии легендарного фестиваля LIDBEER. Белорусам предлагают съездить в Лиду еще до того, как в городе станет очень многолюдно. Поэтому между столицей и райцентром запустили привычные маршрутные такси, но в необычном исполнении.

Салон оформили тематически по типу LIDBEER: занавески, флажки, программы, лампочки теплого света и плейлист с самыми известными исполнителями. Каждого пассажира ждут сувениры и угощения на фестивальную тему

Приобрести билет в патибас можно на сайте или в приложении «Атласбас». В расписании фестивальные маршрутки выделили специальной плашкой.

Организаторы также предупредили: количество фестивальных рейсов и мест ограничено, так что в патибасе удастся прокатиться не всем.

Судя по расписанию, патибасы ходят только по выходным дням, а цены билетов обычных маршруток и фестивальных не отличаются. Они обойдутся в 22 рубля.

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