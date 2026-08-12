Одну из стран Азии охватил «мусорный кризис» 5 12.08.2026, 19:43

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В столичном регионе отходы забили важнейшие водные пути.

Ситуация с мусором в столичном регионе Манила на Филиппинах является критической, заявил сегодня президент страны Фердинанд Маркос-младший. Как сообщает Philippine News Agency, огромные объемы отходов заблокировали водные пути, усугубили последствия наводнений и нарушили работу важной дренажной инфраструктуры.

Маркос осмотрел работы по расчистке территории и сбору мусора возле насосной станции Диокно на бульваре Хосе В. Диокно Норт в городе Пасай. Именно возле станции скопилось большое количество отходов, сообщает агентство.

«Просто посмотрите на это. Разве это не кажется вам критической ситуацией? Мне кажется, что да. Я бы не назвал это мусорным кризисом, но именно с этой проблемой мы сейчас сталкиваемся», – сказал Маркос журналистам, отвечая на вопрос, можно ли назвать ситуацию «мусорным кризисом».

В то же время министр общественных работ Винс Дизон, сопровождавший президента во время инспекции, назвал ситуацию именно «мусорным кризисом». По его словам, отходы заблокировали ключевые водные пути столичного региона, из-за чего наводнения стали ещё более масштабными на фоне нескольких дней непрерывных сильных дождей, вызванных усиленным юго-западным муссоном, известным как «хабагат».

Президент отметил, что накопление отходов напрямую влияет на работу систем защиты от наводнений. Мусор попадает в водные пути и очень быстро забивает насосные станции, как только через них начинает проходить вода.

«Вы действительно можете увидеть, насколько велика проблема с мусором», – сказал Маркос.

По его словам, насосную станцию Диокно построили ещё много лет назад, но фактически она не работала, пока её не ввели в эксплуатацию во время сезона тайфунов в прошлом году.

«Но вы можете видеть: если мы не будем всё это очищать, насосная станция сразу забивается, и вот сколько мусора туда попадает», – пояснил президент.

Маркос отметил, что значительная часть отходов поступает не с прилегающей территории, а приносится со стороны Манильского залива. Их накоплению возле насосной станции способствуют приливы и паводковые воды.

Правительство пытается убирать мусор из воды ещё до того, как она попадает на насосную станцию. Это необходимо для того, чтобы жизненно важная дренажная инфраструктура могла продолжать работать.

По словам Маркоса, ситуация показывает, что наряду с дноуглубительными работами и другими мерами по борьбе с наводнениями необходимо решать проблему ненадлежащего обращения с отходами.

В рамках более масштабной программы Oplan Kontra Baha, направленной на улучшение стока воды и снижение риска наводнений, власти проводят работы по очистке и углублению русел рек, каналов и эстеросов – водных каналов в густонаселенных районах.

Однако президент подчеркнул, что даже недавно очищенные водные пути могут вновь быстро забиться, если мусор будет по-прежнему попадать в дренажную систему. Он также в очередной раз выступил за реализацию программы преобразования отходов в энергию. По мнению Маркоса, это может стать долгосрочным решением проблемы роста объемов мусора в стране и одновременно сократить количество отходов, вывозимых на полигоны.

Президент сообщил, что техническая часть программы «waste-to-energy» уже завершена. Теперь правительство работает над механизмом привлечения местных органов власти, определением мест для строительства соответствующих предприятий и закупкой электроэнергии, произведенной из отходов.

По словам Маркоса, правительство уже готовится к проведению аукциона на электроэнергию, которую будут производить такие предприятия. Первые результаты могут быть получены в течение года-полутора.

«Что касается технической стороны, она уже завершена. Теперь мы пытаемся создать всю систему: какой она будет, какими будут отношения местных органов власти с предприятиями по переработке отходов в энергию, где они будут располагаться и какая именно компания или группа компаний будет этим заниматься», – сказал Маркос.

Он добавил, что места для таких объектов уже определены, а в ближайшие месяцы планируется провести аукцион, в ходе которого будет определено, сколько электроэнергии будут продавать Министерству энергетики и по какой цене.

«Это новая система, которую нам действительно нужно начать внедрять», – подчеркнул президент.

Маркос также заявил, что власти продолжат бороться с наводнениями комплексно, поскольку условия в разных регионах страны различаются, а значит, не существует единого универсального решения.

«Мы будем продолжать работать над уменьшением масштабов наводнений не только в Манильском метрополитене, но и по всем Филиппинам. Решения должны быть разными, ведь проблемы везде неодинаковы», – сказал президент.

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