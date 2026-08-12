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Под Борисовом нашли редкий «кудрявый» гриб

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  • 12.08.2026, 18:32
  • 3,902
Под Борисовом нашли редкий «кудрявый» гриб

Несмотря на аппетитный вид, собирать его нельзя.

Под Борисовом лесоводы наткнулись на крайне редкого обитателя наших лесов. Речь идет о спарассисе курчавом, который занесен в Красную книгу Беларуси.

Необычную находку обнаружили во время планового патрулирования угодий в Пригородном лесничестве, пишет «Минская правда».

Гриб притаился у основания сосны, но не заметить его было невозможно. Уж слишком экзотичный у него вид.

Спарассис больше напоминает пышный кочан цветной капусты, чем привычный гриб. Его плодовое тело состоит из множества волнистых, кучерявых лопастей кремового или желтоватого оттенка.

За это лесной обитатель и получил свои забавные прозвища. В народе его называют грибной капустой или грибом-бараном.

Можно ли сорвать

Несмотря на то что спарассис выглядит довольно аппетитно и считается съедобным, отправлять такую находку в корзину нельзя.

Гриб находится под охраной государства. Поэтому при встрече с ним лучше достать не нож, а телефон, чтобы сделать снимок на память.

В Борисовском опытном лесхозе напомнили, что сбор или уничтожение краснокнижных видов может обернуться штрафом от 20 до 30 базовых величин.

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