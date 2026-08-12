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Психологи назвали простой секрет достижения целей

  • 12.08.2026, 19:05
  • 3,194
Психологи назвали простой секрет достижения целей

Иногда успех приходит после смены стратегии.

Настойчивость часто воспринимается как ключ к успеху, если не сдаваться и продолжать бороться, любую проблему можно решить. Однако это работает не всегда. Есть обстоятельства, которые невозможно изменить, и попытки любой ценой добиться другого результата могут лишь усиливать стресс и страдания, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи предлагают в таких ситуациях не путать принятие с поражением. Признание реальности позволяет перестать тратить силы на борьбу с тем, что не зависит от человека, и сосредоточиться на собственных действиях.

Речь идет не о том, чтобы отказаться от целей или перестать предпринимать попытки что-либо изменить. Важно определить момент, когда настойчивость перестает приносить пользу. Если обстоятельства объективно не поддаются контролю, постоянные попытки изменить их могут только ухудшить эмоциональное состояние.

Вместо этого энергию можно направить на то, что действительно находится в зоне влияния: собственное поведение, отношение к происходящему, заботу о себе и поддержку близких.

«Когда настойчивость больше не помогает, нужно переключиться на принятие», — говорится в статье.

Такой подход способен повысить психологическую устойчивость. Человек не обязательно отказывается от своих амбиций — он пересматривает способ их достижения и учится различать ситуации, где борьба действительно имеет смысл, и те, где гораздо полезнее принять неизбежное.

Принятие — это не отказ от силы. Иногда именно оно позволяет сохранить силы для того, что действительно можно изменить.

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