СМИ: На БелАЭС произошла аварийная ситуация 9 13.08.2026, 20:18

17,122

Энергоблок неожиданно отключили.

В конце июля второй энергоблок БелАЭС неожиданно отключили от сети на девять дней. Официально это объяснили проведением диагностических мероприятий электротехнического оборудования. Однако источник «Зеркала» утверждает, что на станции произошла аварийная ситуация — протечка воды в корпусе турбогенератора. Эксперты считают эту версию правдоподобной и напоминают, что аналогичное оборудование от того же российского производителя уже становилось причиной серьезного инцидента на АЭС в России.

26 июля пресс-служба БелАЭС сообщила об отключении второго энергоблока от сети. Спустя девять дней руководство станции отчиталось, что после проведения диагностических мероприятий энергоблок снова включен в работу и выведен на номинальные параметры.

Однако источник издания на БелАЭС, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что остановка не была плановой — причиной стали неполадки.

— Настоящей причиной стало повышенное увлажнение в корпусе турбогенератора ТГ-2. Это произошло из-за разгерметизации системы подвода воды и ее протекания в корпус одного из основных элементов функционирования АЭС. Производителем турбогенератора является российская компания «Силовые машины», она же производит и обслуживает данное оборудование, — рассказал источник.

Еще в 2017 году, во время строительства первого энергоблока БелАЭС, российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский предупреждал о поставке на беларусскую атомную станцию дефектного турбогенератора от российской компании «Силовые машины». Аналогичный в 2016 году привел к аварии на Нововоронежской АЭС и неплановой остановке энергоблока.

Причиной назвали короткое замыкание. В результате было принято решение не ремонтировать, а полностью заменить статор генератора, на что ушло 2,5 месяца.

Андрей Ожаровский не исключил, что и на втором энергоблоке БелАЭС могли установить турбогенератор с похожими проблемами.

— Второй блок построен намного позже, и вроде производитель к тому моменту должен был устранить выявленные дефекты. Но никто же не говорит, что ошибка может быть только одна. Проектировщики и инженеры ошибаются. Вполне возможно, что отключение вызвано какой-то еще недоработкой. Бывают ведь не только ошибки в конструкции, но и, например, дефекты производства или сборки, — объясняет эксперт.

По словам физика, даже без серьезных последствий сам факт простоя является важным показателем.

— Надо фиксировать, что есть очередная остановка. Она влияет на экономические показатели. Власти ведь говорили, что БелАЭС — это чисто экономический проект. Значит, станция должна работать. А она, видите, продолжает выкрутасы. Девятидневный простой — это серьезное дело, если бы экономика была кому-то важна, — замечает Ожаровский.

Что касается сокрытия информации, то, по словам эксперта, атомщики в целом неохотно делятся ею.

— Мы знаем по опыту, что они стараются невыгодную для них информацию скрывать, а иногда и напрямую врать, — добавляет он.

Напомним, это не первая нештатная ситуация на втором энергоблоке БелАЭС, которую пыталось скрыть руководство станции. В декабре 2024 года он был отключен от сети ночью 4 декабря почти на две недели. 19 декабря об этом узнало и написало «Зеркало». По нашей информации, причиной стало срабатывание защиты из-за нарушения герметичности первого контура, который является носителем радиоактивной среды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com