Правда о БелАЭС выходит наружу 1 Петр Олещук

12.01.2025, 10:34

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Стоит ли сотрудничать с российскими атомщиками?

Прошли чуть более четырех лет с момента начала работы Белорусской АЭС, однако проблемы с ее эксплуатацией возникают все чаще и чаще.

И вот снова оба ее энергоблока отключены от электросети и не производят электроэнергию. При этом один из них официально выведен на плановый профилактический ремонт. Однако другой, как сообщают информированные наблюдатели, отключен из-за неисправности (нарушения герметичности вследствие нештатной ситуации) контура, содержащего радиоактивные материалы.

Министерство энергетики Беларуси сообщило об отключении второго энергоблока атомной станции, но причиной назвало «срабатывание одного из датчиков».

Во всех официальных комментариях по этому поводу, довольно скудных, отмечается, что работы, проводимые на АЭС после инцидента, не влияют на безопасность станции и ее оборудования. Также утверждается, что радиационная обстановка на прилегающих территориях не изменилась — уровень радиации якобы остается в пределах нормы.

Однако все эти заявления выглядят как попытка успокоить местное население, чтобы предотвратить панику на фоне продолжающейся президентской избирательной кампании.

Удалось ли добиться этого — сказать сложно, так как заявления властей вызывают все меньше доверия. Несмотря на меры руководства БелАЭС по выявлению «неблагонадежных» лиц, которые могли бы рассказать о проблемах на станции, реальные обстоятельства событий постепенно становятся известными.

Наблюдатели отмечают, что защита энергоблока №2 сработала из-за нарушения герметичности первого контура, где циркулирует вода с добавками через активную зону реактора.

Это вызывает серьезные опасения у тех, кто связан с работой АЭС, живет рядом, а также у многих небезразличных граждан Беларуси.

Европейские соседи Беларуси, особенно Литва, также должны беспокоиться, так как станция расположена относительно близко к их границам, и возможные выбросы радиоактивных материалов могут достичь их территорий.

Проблемы на БелАЭС возникают с определенной периодичностью, вынуждая каждый раз отключать реакторы. По словам специалистов, частое отключение крайне нежелательно, так как реакторы имеют ограниченное количество включений/выключений, при которых сохраняется гарантированная надежность оборудования.

Каждое нештатное событие на станции увеличивает вероятность аварий и других чрезвычайных ситуаций, которые могут иметь катастрофические последствия для населения и окружающей среды.

Нельзя не отметить, что российское АО «Атомстройэкспорт», дочерняя структура «Росатома», проводит ремонтные работы на БелАЭС. Однако эта станция известна в мире разве что своими неисправностями и бесконечными ремонтами.

Таково российская «качество» — как реакторов производства «Росатома», так и остального оборудования. Очевидное ненадлежащее отношение производителей и ремонтников из РФ к работе в такой опасной сфере, как атомная энергетика, вызывает минимум удивление.

Удивляет также, что заказчики из других стран продолжают привлекать Россию к строительству АЭС. Опыт эксплуатации БелАЭС показывает, насколько вероятно появление «бомб замедленного действия», подобных той, что создали россияне в Беларуси.

На фоне ухудшения экономики России из-за санкций, вызванных ее агрессией против Украины, вероятность создания качественного оборудования «Росатомом» крайне мала.

Поэтому другим странам стоит задуматься о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией в атомной сфере. Тем более, что речь о государстве, которое не брезгует и прямым ядерным терроризмом. Например, речь об оккупированной россиянами Запорожской АЭС, где регулярно происходят «инциденты», призванные повлиять на мировое сообщество и Украину с тем, чтобы те пошли на уступки государству-агрессору. Притом, что российская сторона не может не понимать негативных последствий от подобных действий.

Кто-то думает, что они не побрезгуют подобным терроризмом и в других странах?

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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