Испания выделит еще €50 млн для покупки в США оружия для Украины 8.07.2026, 4:32

С начала войны в Украине Мадрид выделил Киеву военную помощь на €3,795 млрд.

Испания выделит €50 млн на закупку американского вооружения для Украины, сообщает El País со ссылкой на правительственные источники.

«Эта сумма является дополнением к €100 млн, уже согласованным в прошлом году во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию. Закупка американской военной техники будет осуществляться в рамках программы PURL (Priority Ukraine Requirements List), координируемой НАТО», — говорится в публикации.

Как передает газета, программа PURL была запущена после того, как президент США Дональд Трамп прекратил финансирование поставок оружия Киеву и потребовал, чтобы европейские страны оплачивали их самостоятельно. Испания первоначально сопротивлялась участию в PURL, настаивая на поставках оружия собственного или европейского производства. Однако, согласно публикации El País, Зеленский убедил премьер-министра Испании Педро Санчеса в необходимости зенитных ракет Patriot, которые производятся исключительно в США.

С начала войны в Украине Мадрид выделил Киеву военную помощь на €3,795 млрд. Кроме того, около 9 тыс. украинских военнослужащих были обучены непосредственно в Испании, что составляет примерно 10% от всех солдат ВСУ, подготовленных в странах Европы.

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