СМИ: Российский Ан-26 в Крыму врезался в скалу 32 1.04.2026, 8:19

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Причиной крушения стала «техничская неисправность».

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму, в результате чего погибли 29 человек, находившихся на борту. Как пишут российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства обороны России, причиной катастрофы стала техническая неисправность, передает УНИАН.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что связь с самолетом была потеряна около 18:00 по местному времени во вторник во время планового полета над Крымом, после чего самолет врезался в скалу.

Позже поисковая группа обнаружила место катастрофы. По сообщению с места происшествия, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Ан-26 может перевозить на борту до 40 пассажиров. Сколько человек находилось на борту упавшего самолета, неизвестно, однако и упоминаний о выживших нет.

При этом в Минобороны РФ заявили, что «столкновений с самолетом не было», подразумевая, что ракеты или беспилотники не были причастны к катастрофе.

«Предварительная причина крушения – техническая неисправность. На месте работает военная комиссия», – говорится в сообщении.

Самолет Ан-26 находится на вооружении с конца 1960-х годов.

Самолетопад в РФ

Ранее стало известно о том, что российские войска потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34.

Провоенные паблики страны-агрессора предполагали, что борт мог разбиться во время отражения атаки дронов. Вероятно, пилот погиб, тогда как штурману удалось уцелеть.

В свою очередь, украинские СМИ допустили, что россияне могли потерять истребитель-бомбардировщик во время боевого вылета. Противник использует Су-34 в качестве носителя управляемых авиабомб.

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