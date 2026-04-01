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Россия потеряла военный Ан-26 над Крымом

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  • 1.04.2026, 7:48
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Россия потеряла военный Ан-26 над Крымом

Самолет исчез во время полета.

В Министерстве обороны РФ заявили о потере связи с самолетом Ан-26 во время планового перелета над временно оккупированным Крымом. Судьба экипажа на данный момент остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официальных властей РФ. Инцидент произошел 31 марта около 18:00 по минскому времени.

Самолет РФ исчез во время полета

Во время выполнения планового перелета над временно оккупированным Крымом российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В настоящее время отсутствует подтвержденная информация о состоянии экипажа и возможных причинах происшествия.

Версию о поражении не подтверждают

В российском ведомстве утверждают, что признаков поражающего воздействия по самолету не зафиксировано. Эта версия, по их данным, не рассматривается как основная. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

В район направлены поисковые группы

В предполагаемый район исчезновения самолета уже направлены поисково-спасательные группы. Их задача — установить местонахождение Ан-26 и выяснить судьбу экипажа.

Помимо Ан-26, Россия могла потерять еще один военный самолет 31 марта: Z-пропагандист Fighterbomber сообщил о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. Другие Z-блогеры пишут, что самолет мог разбиться во время отражения атак украинских беспилотников. Сообщается, что пилот погиб, а судьба штурмана пока точно неизвестна. Военный портал «Милитарный» предположил, что самолет выполнял боевой вылет в качестве носителя управляемых авиабомб. Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины эту информацию пока не комментировали.

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