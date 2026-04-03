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Власти Кубы обещают освободить более 2000 заключенных

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  • 3.04.2026, 17:27
  • 3,808
Власти Кубы обещают освободить более 2000 заключенных

Среди них будут иностранные граждане, молодежь, женщины и лица в возрасте старше 60 лет.

Официальное заявление о помиловании 2010 человек было распространено посольством Кубы в США. В документе подчеркивается, что под амнистию попадают женщины, молодежь, лица старше 60 лет, а также иностранные граждане. Представители дипломатической миссии отметили, что данная акция приурочена к религиозным празднованиям Страстной недели, что является традиционной практикой для пенитенциарной системы острова.

Это уже второй случай в этом году, когда Гавана объявляет об освобождении заключенных, сообщает The Wall Street Journal.

В марте были освобождены 51 человек после переговоров с Ватиканом. В 2025 году Куба освободила 553 человека в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве Ватикана и США, говорится в заявлении кубинского посольства в США.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп ясно заявил о своем стремлении сменить руководство Кубы и ввел нефтяную блокаду, что привело к серьезному дефициту топлива и масштабным отключениям электроэнергии по всей стране.

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