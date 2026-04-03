Белорусские пограничники не пускают россиян в Европу 3.04.2026, 16:56

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Журналисты разобрались, в чем причина.

Белорусские пограничники сняли с автобуса в Польшу граждан России, сообщают источники «Белсата». Объяснили это нововведениями, которые вступили в силу 1 апреля. Журналисты узнали, в чем может быть дело.

Некоторых россиян действительно могут не пустить в Польшу с 1 апреля, так как с этой даты Польша принимает россиян только с биометрическими паспортами. Об этом предупреждал МИД России.

Таким образом, белорусские пограничники могут не выпустить россиян из Беларуси, зная, что они не проедут в Польшу.

Также Литва, Латвия, Германия, Чехия, Дания, Эстония, Франция и Исландия не принимают российские небиометрические паспорта.

Это связано с повышением безопасности границ Шенгена и вводом европейской системы въезда / выезда (EES). Это система пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, совершающих краткосрочные поездки в страны Шенгена.

Система въезда / выезда (EES) собирает данные, содержащиеся в проездном документе иностранца, дату и место каждого въезда и выезда, а также биометрические данные.

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