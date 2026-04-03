Завтра в Беларуси вырастут цены на автомобильное топливо

Завтра в Беларуси вырастут цены на автомобильное топливо2
- 3.04.2026, 17:09
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Сразу на три копейки.
В Беларуси снова дорожает топливо. С субботы, 4 апреля 2026 года, на белорусских АЗС вступают в силу новые розничные цены на нефтепродукты. Стоимость всех видов бензина и дизельного топлива увеличится на 3 копейки.
С учетом изменений литр топлива будет стоить:
АИ-92 — 2,57 руб.
АИ-95 — 2,67 руб.
АИ-98 — 2,89 руб.
ДТ — 2,67 руб.
Это уже второе подорожание за последнее время: неделю назад, 28 марта, цены выросли сразу на 4 копейки.