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Российский «АвтоВАЗ» приостановит производство

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  • 3.04.2026, 17:04
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Российский «АвтоВАЗ» приостановит производство

Из-за падения продаж Lada.

«АвтоВАЗ» объявил, что в мае отправит сотрудников в корпоративный отпуск с 4 по 13 мая, следует из сообщения (с учетом выходных конвейер остановится 2 мая). Компания объясняет это «очередной масштабной модернизацией производственных линий и технологического оборудования» для подготовки к выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut, назначенному на III квартал. Также будут идти работы на линии по выпуску внедорожника Niva, пишет The Moscow Times.

Дилеры автоконцерна знают о более чем двухнедельном отпуске в апреле-мае, но называют другую причину: затоваривание складов из-за низкого спроса. По данным Mash, фактически конвейеры «АвтоВАЗа» будут стоять с 27 апреля по 17 мая – так завод хочет избежать перехода на четырехдневную рабочую неделю. Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» уже объявил о переходе на четырехдневку с июня из-за падения продаж.

Lada меньше всех выиграла от оживления автомобильного рынка в марте, отметили эксперты аналитического агентства «Автостат» при обсуждении итогов прошедшего месяца. По подсчетам агентства, основанным на данных о регистрации, продажи новых легковых автомобилей в марте выросли до 104,3 тыс. штук, на 31% год к году и на 30% по сравнению с февралем. Этот результат обеспечил 7,3% прироста продаж за I квартал (было реализовано 264,9 тыс. автомобилей). Продажи Lada за это время снизились на 17,4%.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев призывает не спешить с выводами о развороте российского авторынка вверх после удачного марта. Центр развития ВШЭ не сомневается, что в последующие месяцы спрос на новые автомобили останется ниже прошлогодних уровней.

Один из весомых факторов мартовской «оттепели» на рынке — эмоциональный, полагает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Морозная, снежная зима не вызывала желание обновить автомобиль, зато ранняя весна привлекала покупателей в салоны. Кроме того, держать деньги на депозитах в банках уже не так выгодно, как раньше, и, видимо, многие решают купить автомобиль «по старым ценам», считает эксперт. По данным Центробанка, ставки по вкладам в конце марта вернулся на уровень ноября 2023 г. Пока еще на рынке остались субсидируемые кредиты и спецпредложения, но все понимают, что автомобили будут дорожать: стоков уже мало, а на новые поставки дилерам придется заложить в цену повышение НДС и утильсбора, объясняет Удалов.

Большинство брендов-лидеров растут вместе с рынком, но только не Lada. По данным «Автостата», в марте «АвтоВАЗ» реализовал 25,2 тыс. автомобилей – на 32% больше, чем в феврале, но ровно столько же, как и годом ранее. При этом у занимающего вторую строку китайского бренда Haval, производящего автомобили на заводе под Тулой, продажи выросли год к году на 50%, до 14,8 тыс. автомобилей, и даже у импортируемого Geely – на 24% год к году, до 6,3 тыс.

Больше всего по доле рынка выигрывают локализованные китайские автомобили, такие как Haval, Tenet (локализованная Chery) или Belgee (производится на белорусском СП Geely), также заметно укрепляют позиции глобальные бренды, поступающие в Россию параллельным импортом, тогда как доля Lada продолжает сокращаться, объяснил замглавы отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин. Например, продажи Toyota в марте продала 2800 автомобилей – в 2,5 раза больше, чем годом ранее и почти на 43% больше, чем в феврале. Ее модель Toyota Rav4 сейчас на четвертом месте в списке самых импортируемых новых автомобилей, отметил Ярыгин.

Покупатели разделились на тех, кто хочет приобрести автомобиль глобального бренда, а также на прагматиков, которые готовы купить автомобиль, собранный в России, при условии, что он будет современным, объяснял гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Пока локализованные модели китайских брендов кажутся потребителям более продвинутыми, чем продукция «АвтоВАЗа», а их производители активнее стимулируют продажи субсидируемыми кредитами и другими выгодными условиями.

В такой ситуации в целевой аудитории «АвтоВАЗа» остались прежде всего те, кто хочет новый автомобиль за 1-2,5 млн руб., но проблема российского автоконцерна в том, что его современные модели выходят за эту ценовую границу, где им снова приходится конкурировать с китайцами, объяснял Целиков. Поэтому все большая часть покупателей с маленькими бюджетами переключается на покупку иномарок с пробегом.

В этом смысле Минпромторг добивается своей цели – поддержать локальное производство. В марте доля автомобилей российского производства составила 65% в общих продажах против 25% в 2023 г. Вот только выгоду получает не «АвтоВАЗ», а его конкуренты, заключал эксперт.

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